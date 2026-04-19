Bets como renda extra: quase metade dos usuários aposta para pagar contas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase metade (46%) dos brasileiros que fazem apostas em bets e cassinos on-line afirma adotar a prática para obter renda extra e ajudar a pagar as contas, aponta o Datafolha.



O levantamento entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios nos dias 8 e 9. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima e para baixo, dentro do nível de confiança de 95%.



Entre os respondentes, 10% disseram ter o costume de apostar em bets ou cassinos on-line - 2% com alta frequência, 4% às vezes e 4% raramente.



Do total dos entrevistados, 5% afirmam que já apostaram para conseguir uma renda extra que ajudasse a pagar as contas e 1% diz que já utilizou o dinheiro destinado ao pagamento das contas do mês para apostar.



Os apostadores declarados são mais frequentes entre os homens (14%) do que entre as mulheres (7%) e entre jovens com ensino médio completo que ganham até dois salários mínimos (R$ 3.242).



Segundo Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV (Fundação Getulio Vargas) e professor da FGV EAESP, as apostas contribuem para o endividamento do brasileiro, mas há um peso maior de outros fatores, como educação financeira, oferta de crédito e cenário macroeconômico.



"As bets têm a sua parcela de culpa, inequivocamente, mas não são só elas. E também não é verdade que tudo seja um problema de educação financeira, embora ela seja muito importante. É a combinação de diversos fatores, que incluem renda, inflação e crescimento da economia", afirma o especialista.



No Brasil, a literatura econômica e independente sobre o tema ainda é escassa.



Um novo estudo com alto rigor técnico conduzido pelo National Bureau of Economic Research (NBER), dos Estados Unidos, detalha a erosão sistemática na estabilidade financeira das famílias provocada pelas apostas online.



Nos EUA, cada transação eletrônica carrega um código de quatro dígitos. Ao isolar as chaves 7801 (Internet Gambling) e 7995 (Apostas e Loterias), os pesquisadores associados ao NBER identificaram com precisão o capital destinado a 11 grandes plataformas, como FanDuel e DraftKings, que dominam 70% do mercado.



O achado mais alarmante é o efeito de substituição direta: os dados mostram que cada US$ 1 gasto em apostas resulta em uma redução de US$ 1 na poupança e investimentos em outros ativos financeiros.



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No Brasil, estudo encomendado pelo Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, entidade que reúne alguns dos maiores sites de apostas atuantes no Brasil, afirma que o jogo de azar tem peso limitado sobre o consumo das famílias. Os gastos com bets, segundo o levantamento feito pela consultoria econômica LCA, representam 0,46% do consumo, patamar similar ao das bebidas alcoólicas, que representam 0,5%.