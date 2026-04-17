Limão ao lado da cama: o truque que promete melhorar o ar do quarto

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Você já ouviu falar no truque de cortar um limão e deixá-lo na mesa de cabeceira durante a noite? A prática, popular em redes sociais e conversas informais, promete desde purificar o ar até melhorar a qualidade do sono. Mas, antes de adotar o hábito, é importante entender o que é fato e o que é mito. Especialistas médicos, são claros ao afirmar que não existem evidências científicas que comprovem os benefícios dessa prática para a saúde.

Os supostos benefícios do limão no quarto

O aroma cítrico do limão é frequentemente utilizado na aromaterapia, uma prática que busca o bem-estar por meio de cheiros. Alega-se que o cheiro poderia ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. No entanto, é crucial notar que não há evidências científicas robustas que confirmem essa eficácia. A sensação de relaxamento é subjetiva e pode variar muito de pessoa para pessoa, funcionando mais como um efeito placebo.

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Outra crença popular é que o limão atuaria como um descongestionante natural. Embora algumas pessoas relatem uma sensação de alívio respiratório ao inalar o cheiro da fruta, trata-se de um relato anedótico, sem comprovação científica que sustente essa alegação.

O limão contém limoneno, uma substância com um leve efeito repelente contra alguns insetos. Contudo, a eficácia é limitada. Ironicamente, o cheiro adocicado da fruta também pode atrair outros tipos de insetos, como formigas e moscas, o que torna o resultado imprevisível.

O que o limão não faz por você

Apesar das crenças, a ciência não respalda a maioria das promessas associadas ao limão no quarto. É fundamental esclarecer os principais mitos:

Não purifica o ar: um limão cortado não tem a capacidade de filtrar o ar, eliminar toxinas, vírus ou bactérias de um ambiente. A sensação de "ar mais limpo" é puramente perceptiva, devido ao aroma fresco.

Não cura doenças respiratórias: não há qualquer evidência de que o cheiro do limão possa curar ou tratar gripes, resfriados ou alergias.

Benefícios não são comprovados: como reforçado por especialistas, os supostos efeitos positivos na redução de estresse, ansiedade ou na melhora do sono carecem de validação científica e são, em grande parte, atribuídos ao efeito placebo.

Em resumo, colocar um limão ao lado da cama é uma prática inofensiva para a maioria das pessoas e pode até proporcionar uma sensação agradável de frescor no ambiente. Contudo, é importante encará-la como um costume popular, e não como um tratamento de saúde ou uma solução cientificamente validada para melhorar o sono ou a qualidade do ar. O bem-estar sentido é, muito provavelmente, de origem psicológica.

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