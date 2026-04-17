5 carros econômicos ideais para quem é motorista de aplicativo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Para motoristas de aplicativo, cada centavo economizado no fim do mês faz a diferença no lucro. A escolha do carro, portanto, vai além do conforto e se torna uma decisão estratégica para o negócio. Um veículo com baixo consumo de combustível e manutenção acessível pode aumentar significativamente a rentabilidade do trabalho diário nas ruas.

A equação é simples: quanto menos se gasta com o carro, mais dinheiro sobra no bolso. Pensando nisso, a seleção de um modelo ideal deve considerar o custo por quilômetro rodado, o valor das peças de reposição e a frequência das revisões. Veículos populares e com boa presença no mercado costumam levar vantagem nesses quesitos.

Analisando o cenário atual, alguns modelos se destacam como as melhores opções para quem busca maximizar os ganhos. Eles combinam eficiência energética, robustez para o uso intenso e um bom espaço interno para os passageiros, sem pesar no orçamento do profissional.

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Renault Kwid



Conhecido por ser um dos carros mais econômicos do Brasil, o Kwid é uma escolha inteligente para quem roda principalmente na cidade. Seu motor 1.0 é extremamente eficiente, e o custo de manutenção está entre os mais baixos da categoria. A posição de dirigir mais elevada também agrada a muitos motoristas.

Fiat Mobi



Outro campeão de economia, o Fiat Mobi é ideal para o trânsito intenso dos grandes centros urbanos. Compacto e ágil, ele facilita manobras e o estacionamento em vagas apertadas. Sua mecânica simples e confiável garante que os custos com reparos não se tornem uma dor de cabeça.

Hyundai HB20



O modelo da Hyundai se destaca pelo design e por um interior mais refinado, o que pode contar pontos na avaliação dos passageiros. Além disso, o HB20 é reconhecido pela sua confiabilidade mecânica e por seus motores eficientes em suas diferentes versões.

Chevrolet Onix Plus



O sedã da Chevrolet oferece um excelente pacote de custo-benefício. O amplo porta-malas é um diferencial para corridas que envolvem bagagens, como viagens para o aeroporto. Suas versões com motor turbo equilibram bom desempenho e baixo consumo de combustível, tornando o modelo versátil.

Fiat Cronos



Para quem precisa de ainda mais espaço no porta-malas, o Cronos é uma das melhores opções do mercado. O sedã da Fiat tem um dos maiores bagageiros da categoria e oferece um bom nível de conforto. Os motores Firefly são conhecidos pela durabilidade e consumo de combustível contido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.