Feriado tem menos viagens, mas excesso de velocidade dispara 60%

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Apesar de uma aparente tranquilidade nas cidades durante o feriado de Tiradentes, um levantamento do aplicativo Life360 indica que as estradas se tornam mais arriscadas. Dados revelam uma mudança no comportamento dos motoristas brasileiros, com menos viagens no geral, mas trajetos mais longos e em velocidades mais altas.

Uma análise do feriado de 2025, entre 18 e 21 de abril, comparado à semana anterior, apontou uma queda de 19,7% no volume total de viagens. Em contrapartida, a distância média percorrida aumentou 41%, sinalizando a troca de deslocamentos curtos por roteiros de lazer.

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Esse cenário sugere que, com menos carros nas ruas, o trânsito flui melhor, mas o risco se desloca do ambiente urbano para as rodovias. Nesses locais, as velocidades elevadas aumentam a exposição a incidentes, exigindo mais atenção em viagens longas, principalmente nos horários de pico.

Mais velocidade e risco nas estradas

A principal mudança está no comportamento ao volante. Mesmo com menos veículos circulando, os registros de excesso de velocidade por viagem subiram 60,3%. Ao mesmo tempo, houve uma redução nas frenagens bruscas (-6,6%) e nas acelerações rápidas (-14%), o que indica um trânsito mais rápido.

As chamadas road trips, viagens acima de 100 km, cresceram 80,4% no período. Nesses trajetos, os riscos são maiores, com 28 vezes mais eventos de velocidade elevada, seis vezes mais frenagens bruscas e um risco de acidentes até oito vezes maior por trajeto.

Os dados mostram que os maiores volumes de comportamento de direção se concentram nos grandes centros urbanos. A Grande São Paulo lidera o ranking, seguida por Rio de Janeiro, Curitiba (PR), Brasília e Belo Horizonte.

O feriado também se destaca pelo alto volume de viagens em família, com 8,8 milhões de deslocamentos registrados. As mães aparecem como as principais condutoras, enquanto as crianças estão presentes nos trajetos mais longos.

Os momentos mais críticos são concentrados em horários específicos. A principal saída ocorre na quinta-feira à tarde, entre 17h e 19h. O retorno se concentra na segunda-feira, no mesmo período. O próprio dia de Tiradentes registra os maiores picos de velocidade, especialmente na volta para casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.