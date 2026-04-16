Terrorismo e vandalismo: qual a diferença segundo a lei brasileira?

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Em meio a debates sobre projetos de lei no Congresso Nacional, os termos terrorismo e vandalismo têm sido usados com frequência, muitas vezes como sinônimos. No entanto, para a legislação brasileira, são crimes distintos, com motivações, características e punições completamente diferentes. Entender essa separação é fundamental para acompanhar as discussões atuais.

A principal diferença entre os dois conceitos está na intenção por trás da ação. Enquanto o vandalismo se concentra no dano ao patrimônio, o terrorismo tem como objetivo provocar pânico generalizado e coagir o poder público por meio da violência, com base em motivações ideológicas específicas.

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O que caracteriza o vandalismo?

O vandalismo é classificado como crime de dano e está previsto no artigo 163 do Código Penal. A conduta consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar um bem que pertence a outra pessoa, seja ele público ou privado. A motivação, nesse caso, não precisa estar ligada a uma ideologia específica para que o crime seja configurado.

Um exemplo claro é a pichação de um monumento histórico ou a quebra de vidraças de um ônibus durante um protesto. Embora graves, essas ações são enquadradas como dano ao patrimônio.

A pena para o crime é de detenção de um a seis meses, ou multa. Se o dano for contra o patrimônio da União, estado ou município, a pena aumenta para detenção de seis meses a três anos, além de multa.

Quando um ato é considerado terrorismo?

O terrorismo é definido por uma lei própria, a Lei nº 13.260, de 2016, conhecida como Lei Antiterrorismo. O ponto central que o diferencia do vandalismo é a finalidade do ato.

O terrorismo é praticado com a intenção de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

Para ser considerado terrorismo, o ato precisa ser motivado por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. A lei detalha condutas como usar ou ameaçar usar explosivos, sabotar meios de transporte ou atacar instalações de infraestrutura crítica, como hospitais e estações de energia.

A diferença prática entre os dois crimes se reflete na severidade da punição. As penas para terrorismo variam conforme a conduta. Para os atos terroristas previstos no artigo 2º da lei, a pena é de reclusão de doze a trinta anos. Caso a ação resulte em morte, a punição é aumentada da metade. A legislação também prevê outros crimes com penas específicas, como a realização de atos preparatórios e o financiamento ao terrorismo.

Portanto, a confusão entre os termos surge porque ambos podem envolver a destruição de patrimônio. Contudo, a lei brasileira foca na finalidade da ação para fazer a distinção: o vandalismo atenta contra o bem, enquanto o terrorismo visa abalar a paz social e o próprio Estado Democrático de Direito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.