Coluna deixa o PlatôBR e passará a ser publicada no Amado Mundo

Após 14 meses no PlatôBR, a coluna vai mudar de endereço e passará a integrar o canal Amado Mundo, projeto editorial lançado em junho de 2025 pelo titular deste espaço.

A migração já estava prevista quando o PlatôBR convidou a equipe da coluna para integrar o time comandado pelo jornalista Rodrigo Rangel.

Ao longo desses 14 meses, a colaboração rendeu reportagens e furos importantes publicados aqui no PlatôBR. Entre eles, a revelação de que o deputado Alexandre Ramagem havia deixado o Brasil e fugido para os Estados Unidos. A investigação jornalística encontrou o deputado em Miami, e revelou como foi a fuga.

A coluna também participou de uma investigação transnacional sobre a atuação global de laboratórios ligados à crise de opioides, realizada em colaboração com o jornal Washington Post e com a revista alemã Der Spiegel, trabalho que foi finalista do prestigiado Sigma Awards.

Cobrimos o julgamento e a prisão de Jair Bolsonaro, o sobe e desce de Lula nas pesquisas de popularidade, as disputas no Congresso e os feitos e as contradições do Supremo Tribunal Federal.

Nesse período, o PlatôBR acompanhou de perto o nascimento e o desenvolvimento do Amado Mundo, publicando algumas das nossas entrevistas, e, generosamente, estando em eventos promovidos pelo canal.

Agradeço a Rodrigo Rangel e a todo o time do PlatôBR, site que é hoje uma das melhores bússolas para se informar e entender para onde caminha o poder em Brasília.

A coluna seguirá sendo publicada neste endereço até a próxima sexta-feira, 20 de março. Na segunda-feira seguinte, 23 de março, o espaço estreará em sua nova casa, o Amado Mundo. A equipe seguirá a mesma.

O canal combina informação e entretenimento para falar de política, negócios e cultura. No YouTube, no portal amadomundo.com e em todas as redes sociais, a grade tem programas de entrevistas, de humor, tecnologia e até gastronomia. Nesses meses, o canal entrevistou dezenas de grandes nomes no Brasil e no exterior, como Ferran Adrià, Gilberto Gil, Kleber Mendonça Filho (foto acima), Gregório Duvivier, Rosa Montero e Durão Barroso, entre outros.

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Muito obrigado aos leitores e, novamente, aos amigos do PlatôBR! Que o site siga com voos cada vez mais altos!