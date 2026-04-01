Golpe do CadÚnico: como se proteger de fraudes pelo WhatsApp

Com uma fraude que usa a promessa de uma suposta atualização cadastral obrigatória, criminosos se aproveitam do WhatsApp para aplicar um novo golpe em beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico). O golpe permite o roubo de dados pessoais e financeiros das vítimas, que podem ter prejuízos com empréstimos fraudulentos e contas bancárias esvaziadas.

O esquema começa com uma mensagem de texto que aparenta ser oficial, muitas vezes utilizando logotipos do governo federal ou da Caixa Econômica. O texto alerta sobre a necessidade de atualizar o cadastro para não perder o acesso a programas sociais como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

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A mensagem contém um link que direciona a pessoa para uma página falsa, muito semelhante aos portais oficiais do governo, onde são solicitadas informações sensíveis, como nome completo, CPF, número do NIS, endereço e até mesmo senhas de aplicativos bancários ou do portal Gov.br.

Com esses dados em mãos, os golpistas conseguem acessar contas, solicitar cartões de crédito, fazer compras e até mesmo contrair empréstimos em nome da vítima, causando um grande transtorno financeiro e burocrático.

Como identificar a mensagem falsa

Reconhecer a tentativa de golpe é o primeiro passo para se proteger, portanto, fique atento a alguns sinais claros de que a mensagem não é verdadeira. Os principais indicativos são:

Senso de urgência: mensagens que ameaçam o bloqueio imediato do benefício ou oferecem um prazo muito curto para a suposta regularização.

Links suspeitos: o governo federal utiliza apenas domínios oficiais terminados em ".gov.br". Desconfie de qualquer endereço diferente disso.

Erros de português: comunicações fraudulentas frequentemente contêm erros de gramática, digitação ou concordância.

Solicitação de dados: órgãos governamentais nunca pedem senhas ou dados bancários por meio de mensagens de texto ou WhatsApp.

O que fazer para se proteger

A principal recomendação é nunca clicar em links recebidos por fontes desconhecidas, o governo federal não solicita a atualização de dados do CadÚnico por meio de links no WhatsApp ou SMS. A atualização cadastral deve ser feita presencialmente em um posto do Cadastro Único ou em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Além disso, utilize apenas os canais oficiais para buscar informações, como o site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Ao receber uma mensagem suspeita, não responda, bloqueie o contato e denuncie o número no próprio aplicativo de mensagens. Ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp também é uma medida de proteção adicional.

Quem acredita ter caído no golpe deve registrar imediatamente um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima ou pela internet. Também é fundamental avisar o seu banco sobre a fraude para bloquear transações suspeitas e cartões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria