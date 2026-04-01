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Além da Sexta-feira Santa: quais os próximos feriados nacionais?

O ano ainda tem feriados que caem perto do fim de semana, como Tiradentes e Corpus Christi; veja quais datas permitem emendar e ter uma folga extra

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
01/04/2026 17:15 - atualizado em 01/04/2026 17:15

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Além da Sexta-feira Santa: quais os próximos feriados nacionais?
Planeje os feriados prolongados e viagens para aproveitar os dias de folga em 2026. crédito: depositphotos.com / VadimVasenin

Esta sexta-feira (3/4) é feriado da Sexta-feira Santa, e além dele, o ano de 2026 ainda reserva diversas oportunidades para quem deseja aproveitar uma folga extra. Com feriados caindo em segundas, sextas ou próximos ao fim de semana, é possível se programar para pequenas viagens ou simplesmente descansar.

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Próximas feriados

Ainda no primeiro semestre, duas datas se aproximam:

Leia Mais

  • Tiradentes (21 de abril): caindo em uma terça-feira, o feriado permite que muitos trabalhadores emendem a segunda-feira, garantindo quatro dias de folga.

  • Dia do trabalhador (1 de maio): celebrado em uma sexta-feira, esta data é um feriado celebrado internacionalmente.

Feriados na segunda metade do ano

O segundo semestre de 2026 será generoso com os feriados prolongados, concentrando várias datas que se conectam diretamente ao fim de semana. Veja a lista em ordem cronológica:

  • Independência do Brasil (7 de setembro): será em uma segunda-feira, proporcionando um fim de semana de três dias.

  • Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro): também cairá em uma segunda-feira, garantindo mais um feriado prolongado.

  • Finados (2 de novembro): outro feriado que cairá em uma segunda-feira, ideal para estender o descanso do fim de semana.

  • Consciência Negra (20 de novembro): celebrado em uma sexta-feira, este feriado nacional, oficializado em todo o país desde 2024, cria um fim de semana de três dias.

  • Natal (25 de dezembro): encerrando o ano, o Natal será comemorado em uma sexta-feira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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