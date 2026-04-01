Quem eram as mulheres que a Igreja escondeu ao lado de Jesus?
Elas foram discípulas e as primeiras testemunhas da ressurreição: entenda por que seu papel fundamental na história foi minimizado por séculos
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A imagem tradicional do cristianismo costuma focar em Jesus e seus doze apóstolos, todos homens. No entanto, os próprios Evangelhos revelam uma história diferente, na qual um grupo de mulheres não apenas seguia Jesus, mas também financiava seu ministério e desempenhava um papel central em sua missão, atuando como verdadeiras discípulas.
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Nomes como Maria Madalena, Joana, esposa de um administrador do rei Herodes, e Susana são explicitamente mencionados no Evangelho de Lucas como parte do grupo que viajava com Jesus e o ajudava com seus próprios recursos. Elas não eram seguidoras passivas; sua participação era ativa e essencial para a continuidade do movimento em seus primórdios.
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O apagamento histórico dessas figuras femininas não ocorreu por falta de importância, mas sim devido a um processo gradual de institucionalização da Igreja. Em uma sociedade profundamente patriarcal, a liderança religiosa foi sendo progressivamente restrita aos homens. Com isso, as narrativas que destacavam a autoridade e a relevância das mulheres foram minimizadas ao longo dos séculos.
Essa reinterpretação histórica acabou por ofuscar o fato de que essas mulheres acompanharam Jesus até os momentos finais de sua crucificação. Enquanto a maioria dos apóstolos homens se dispersou por medo, os textos bíblicos afirmam que elas permaneceram firmes ao pé da cruz, demonstrando uma lealdade e coragem notáveis.
O papel fundamental na ressurreição
O ponto mais significativo da participação feminina está no evento central da fé cristã: a ressurreição. Os quatro Evangelhos são unânimes em relatar que as mulheres foram as primeiras a visitar o túmulo de Jesus no domingo de manhã, encontrando-o vazio. Elas se tornaram, assim, as primeiras testemunhas do túmulo vazio e as primeiras a receber a notícia da ressurreição.
Maria Madalena, em particular, é destacada no Evangelho de João como a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após ressuscitar. Foi ela quem recebeu a missão de anunciar a boa nova aos apóstolos, o que lhe rendeu o título de "apóstola dos apóstolos" em tradições posteriores da Igreja. Apesar disso, sua imagem foi distorcida por séculos, sendo frequentemente associada à de uma pecadora arrependida.
A redescoberta e a valorização do papel dessas mulheres oferecem uma visão mais completa e precisa dos primeiros anos do cristianismo. Fica claro que o movimento iniciado por Jesus era mais inclusivo do que as estruturas posteriores fizeram parecer, reconhecendo a contribuição e a liderança feminina como partes fundamentais de sua história.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.