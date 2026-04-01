Judas foi traidor? Conheça a teoria que muda tudo sobre a crucificação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Na tradição cristã, o nome de Judas Iscariotes é sinônimo de traição. A imagem do apóstolo que entregou Jesus Cristo às autoridades por 30 moedas de prata, selando o ato com um beijo, consolidou-se ao longo dos séculos como o arquétipo do traidor. Mas e se essa não for a história completa?

A teoria do teste de fé

Uma interpretação especulativa sugere que as intenções de Judas eram muito mais complexas. Segundo essa teoria, ele não desejava a morte de seu mestre. Pelo contrário, acreditava que Jesus era o Messias e estaria frustrado com a aparente relutância de Jesus em usar seu poder para libertar o povo judeu do domínio romano.

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Nesse cenário, a "traição" teria sido um ato calculado: uma tentativa desesperada de forçar a mão de Jesus. Ao entregá-lo aos inimigos, Judas teria criado uma situação extrema na qual Jesus seria obrigado a revelar sua verdadeira natureza divina, derrotando seus captores e estabelecendo seu reino na Terra de forma incontestável.

O plano, no entanto, teria falhado tragicamente. Em vez de uma demonstração de poder, Jesus submeteu-se à prisão e à crucificação. O profundo remorso e o subsequente suicídio de Judas poderiam ser vistos não como o peso da culpa pela ganância, mas como o desespero de alguém cujo plano para glorificar seu mestre resultou em sua morte.

O Evangelho de Judas

Essa visão ganhou mais força com a descoberta do 'Evangelho de Judas' em 1978 no Egito, cujo conteúdo foi publicado pela National Geographic em 2006. Trata-se de um texto gnóstico datado do século III ou IV d.C., traduzido do grego original composto provavelmente no século II. Neste documento, Judas não é um traidor, mas o discípulo mais próximo de Jesus. Ele entrega o mestre às autoridades a pedido do próprio Jesus, como parte de um plano divino para libertar seu espírito do corpo físico.

Enquanto os evangelhos canônicos continuam sendo a base da fé cristã, a existência de textos como o Evangelho de Judas e teorias alternativas demonstram que a figura de Judas é muito mais complexa do que a de um simples vilão. O debate sobre suas verdadeiras motivações continua a fascinar historiadores e teólogos, convidando a uma reflexão mais profunda sobre os eventos que levaram à crucificação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.