O segredo do apóstolo João: por que ele era o discípulo favorito de Jesus

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nos relatos bíblicos, poucos personagens têm uma conexão tão íntima e publicamente reconhecida com Jesus Cristo quanto o apóstolo João. Conhecido como o “discípulo amado”, sua história vai além da de um simples seguidor, revelando uma profunda relação de amizade, lealdade e fé. Mas o que fez dele uma figura tão especial no círculo dos doze?

Quem foi o apóstolo João?

João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era um pescador na Galileia quando foi chamado por Jesus para se tornar “pescador de homens”. Junto com seu irmão e Pedro, ele formava o círculo mais próximo de Jesus, testemunhando eventos que os outros apóstolos não presenciaram, como a Transfiguração e a agonia no Jardim do Getsêmani.

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A expressão “o discípulo a quem Jesus amava”

É importante notar que a designação “discípulo amado” aparece exclusivamente no Evangelho escrito por João. A maioria dos teólogos e historiadores acredita que essa foi a forma humilde que o próprio apóstolo encontrou para se referir a si mesmo, enfatizando o amor de Cristo por ele, em vez de se autopromover. Não se tratava de um favoritismo excludente, mas do registro de uma conexão pessoal e profunda.

Testemunha dos momentos decisivos

A proximidade de João com Jesus é evidente nos momentos mais cruciais da narrativa cristã:

Na Última Ceia: O Evangelho de João relata que ele estava reclinado ao lado de Jesus, uma posição de honra e intimidade, sendo ele quem pergunta a Cristo sobre o traidor.

Ao pé da cruz: Enquanto a maioria dos discípulos se dispersou por medo, João permaneceu firme ao lado de Maria, mãe de Jesus. Foi nesse momento que Cristo, em um de seus últimos atos, confiou sua mãe aos cuidados de João, dizendo: “Mulher, eis aí o teu filho”, e a João: “Eis aí a tua mãe”.

A descoberta do túmulo vazio: Após o anúncio de Maria Madalena, João e Pedro correram para o sepulcro. O texto diz que João chegou primeiro, mas esperou por Pedro para entrar. Ao ver os lençóis de linho e o sudário, o relato afirma que ele “viu e creu”. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um legado de fé e longevidade

Além de seu evangelho, a tradição cristã atribui a João a autoria de três cartas do Novo Testamento (1ª, 2ª e 3ª João) e do livro do Apocalipse, escritos que continuam a influenciar profundamente o pensamento cristão. Diferentemente dos outros apóstolos, que, segundo a tradição, morreram como mártires, acredita-se que João viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais em Éfeso. Sua vida é um testemunho de fidelidade e da profunda amizade que o uniu a Jesus, tornando-o, para sempre, o discípulo amado.