De pescadores a mártires: quem eram os 12 homens escolhidos por Jesus?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os doze apóstolos de Jesus Cristo foram homens comuns escolhidos para uma missão extraordinária: testemunhar seus ensinamentos e milagres e, após sua morte e ressurreição, espalhar o cristianismo pelo mundo. O grupo era notavelmente diverso, incluindo simples pescadores, um coletor de impostos (Mateus) e até um nacionalista radical (Simão, o zelote), refletindo a mensagem de que o chamado de Cristo era para todos.

Os pilares da Igreja

Entre os doze, alguns se destacaram por sua proximidade com Jesus. Simão, a quem Jesus nomeou Pedro ("rocha"), é considerado o líder do grupo e a pedra fundamental da Igreja. Junto com seu irmão André e os irmãos Tiago e João, conhecidos como "filhos do trovão" por seu temperamento forte, eles formavam o círculo mais íntimo do Messias. Outras figuras notáveis incluem Mateus, o cobrador de impostos que abandonou sua profissão para seguir Jesus, e Tomé, lembrado por sua dúvida inicial sobre a ressurreição, que se transformou em uma poderosa declaração de fé.

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A traição e a sucessão

O grupo, no entanto, também enfrentou uma traição interna. Judas Iscariotes, um dos doze, é conhecido por ter entregado Jesus às autoridades judaicas em troca de trinta moedas de prata. Foram essas autoridades que, posteriormente, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano, para ser julgado e crucificado. Após o suicídio de Judas, os apóstolos restantes escolheram Matias para ocupar seu lugar e restaurar o número de doze, um símbolo das doze tribos de Israel.

Aqui estão os nomes dos 12 apóstolos, conforme registrado nos Evangelhos:

Pedro (Simão): Pescador, líder principal entre os discípulos;

André: Irmão de Pedro, foi o primeiro a ser chamado;

Tiago (filho de Zebedeu): Chamado de "o Maior", irmão de João;

João: Irmão de Tiago, conhecido como "o discípulo amado";

Filipe: Natural de Betsaida, como Pedro e André;

Bartolomeu: Frequentemente identificado com Natanael;

Tomé: Conhecido como "Dídimo", famoso por sua dúvida;

Mateus: Também chamado de Levi, o cobrador de impostos;

Tiago (filho de Alfeu): Conhecido como "o Menor";

Judas Tadeu: Chamado também de Lebeu ou Tadeu;

Simão, o Zelote: Chamado de "nacionalista" ou cananeu;

Judas Iscariotes: O tesoureiro que traiu Jesus.

A Grande Comissão

Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos receberam a "Grande Comissão": a tarefa de pregar o evangelho a todas as nações. O livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, narra o início dessa jornada, detalhando como eles, cheios do Espírito Santo, fundaram as primeiras comunidades cristãs, realizaram milagres e enfrentaram perseguições. A tradição cristã relata que a maioria deles morreu como mártir, selando com a própria vida o testemunho que deram.

O legado dos apóstolos perdura até hoje. Seus ensinamentos, registrados nos Evangelhos e nas epístolas, formam a base da teologia cristã e continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Eles não eram homens perfeitos, mas sua fé e dedicação transformaram um pequeno movimento na Galileia em uma das maiores religiões da história.

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Este artigo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.