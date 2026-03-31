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ORIENTAÇÃO E APOIO

Andressa Urach anuncia criação de instituto para profissionais do sexo

Iniciativa vai oferecer assistência emocional e orientação contínua às trabalhadoras. "Não é sobre incentivar, é sobre cuidar", diz Urach

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31/03/2026 09:23

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Instituto Andressa Urach vai atuar como espaço de orientação e apoio contínuo, com foco em assistência emocional, informação e fortalecimento das assistidas
Instituto Andressa Urach vai atuar como espaço de orientação e apoio contínuo, com foco em assistência emocional, informação e fortalecimento das assistidas crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andressa Urach anunciou nessa segunda-feira (30/3) a criação de uma instituição voltada ao apoio psicológico e à orientação de profissionais do sexo. Segundo a modelo, o Instituto Andressa Urach vai atuar como espaço de orientação e apoio contínuo, com foco em assistência emocional, informação e fortalecimento das assistidas.

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Ela afirma que o objetivo não é incentivar o trabalho sexual, mas ampliar o acesso ao cuidado. "Não é sobre incentivar, é sobre cuidar. É sobre olhar para essas mulheres como seres humanos que precisam de apoio", declara.

 

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De acordo com Urach, o contato direto com a realidade da categoria revelou situações frequentes de invisibilidade social e falta de acolhimento. "Eu vivi isso. Sei como essas mulheres são tratadas e o quanto são invisíveis no dia a dia", afirmou.

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No Brasil, o trabalho sexual não é considerado crime, mas a atividade não possui regulamentação específica. Para Urach, o silêncio em torno do tema contribui para a vulnerabilidade dessas profissionais e dificulta o acesso a suporte.

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