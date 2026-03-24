Nostalgia: Qualy relança icônico porta-pote dos anos 90

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Qualy relança, a partir de 6 de abril, o icônico porta-pote dos anos 1990. A ação promocional faz parte das celebrações de aniversário da marca e disponibilizará o item como brinde em supermercados de todo o país.

A iniciativa integra a campanha "O que é gostoso você nunca esquece", que celebra o laço afetivo da marca com gerações de famílias brasileiras por meio da nostalgia.

Leia Mais

“Assim como nossas margarinas, os porta-potes de Qualy ocupam um lugar especial na memória de milhares de brasileiros. Oferecê-lo novamente aos nossos clientes é uma forma de resgatar essas lembranças afetivas”, explica Marina Secaf, gerente executiva de marketing de spreads da MBRF.

Como garantir o porta-pote

Para adquirir o brinde, o consumidor precisa comprar o combo de duas margarinas Qualy na versão de 500g em redes varejistas participantes. A promoção é válida até 31 de maio ou enquanto durarem os estoques.

Ao todo, serão distribuídos cerca de 500 mil porta-potes em supermercados por todo o Brasil.

A campanha, desenvolvida em parceria com a Africa Creative, aposta em elementos e recordações que marcaram a década de 1990 para celebrar o legado de sabor e afeto da marca.

Além do brinde, a comunicação inclui um filme comercial para televisão e canais digitais, junto com mídias em painéis de pontos de ônibus e relógios. As ativações carregarão a assinatura “Há 35 anos, só Qualy tem gosto de Qualy”, reforçando o sabor da margarina presente em 8 de cada 10 lares do país, segundo dados do Kantar IBOPE.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.