Assine
overlay
Início Nacional

O desmatamento zero como pilar da transição energética

A meta é que o plano de desmatamento zero entre formalmente no rito político da ONU a partir da COP31

Publicidade
Carregando...
BL
Bruna Lima
BL
Bruna Lima
Repórter
20/03/2026 11:56

compartilhe

SIGA
x
O desmatamento zero como pilar da transição energética
O desmatamento zero como pilar da transição energética crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Igarapé lança, neste sábado, 21, o boletim Global Futures, focado em alinhar a transição energética global ao fim do desmatamento. A publicação defende que o combate ao crime ambiental seja o eixo central da transição energética e sugere que a experiência brasileira com o uso de satélites do INPE e o Fundo Amazônia sirva de base para o roteiro que a presidência da COP30 entregará à comunidade internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O documento propõe a criação de um grupo de especialistas para multilateralizar o processo e exige o envolvimento direto de setores como mineração, agropecuária e finanças. A meta é que o plano de desmatamento zero entre formalmente no rito político da ONU a partir da COP31, consolidando-se como política de Estado e não apenas de governo.

Para viabilizar essa agenda, o Igarapé reforça a necessidade de orientações claras sobre o apoio a florestas tropicais, temperadas e boreais, integrando-as ao planejamento nacional de cada país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A estratégia inclui o uso do “Mapa do Caminho”, que será entregue pela presidência brasileira da COP, como uma plataforma de mobilização, capaz de induzir a cooperação internacional por meio de soluções que já foram testadas e comprovadas na prática.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay