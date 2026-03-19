Além do Bolsa Família: conheça outros auxílios do governo

Com as novas regras e a fiscalização mais rigorosa do Bolsa Família, muitas famílias estão deixando de receber o benefício mensal. A exclusão acontece principalmente por atualizações na renda familiar que ultrapassam o limite do programa ou por inconsistências de dados no Cadastro Único (CadÚnico).

Se essa é a sua situação, saiba que o governo federal oferece outros programas sociais que podem ajudar a complementar a renda. Conhecer os requisitos de cada um é o primeiro passo para verificar se você tem direito e como solicitar o apoio necessário.

Quais benefícios estão disponíveis?

Bolsa Família

Para receber o benefício, a principal regra é ter renda mensal por pessoa de até R$ 218,00. O Programa do governo federal integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza e oferece um auxílio de R$600 mensais para cada família, além de um adicional de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos e R$50 para cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos incompletos e gestantes.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC garante o pagamento de um salário mínimo por mês para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de se sustentar. Para ter direito, a renda por pessoa da família precisa ser igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. O benefício não exige contribuição prévia ao INSS.

Gás do Povo

Substituindo o antigo Auxílio Gás, o Gás do Povo garante a gratuidade na recarga do botijão de GLP (13 kg) em revendas credenciadas, na intenção de reduzir a dependência de combustíveis alternativos prejudiciais e fortalecer o acesso das famílias a direitos básicos.

Programa Pé-de-Meia

Para famílias com jovens no ensino médio, o Programa Pé-de-Meia funciona como um incentivo financeiro-educacional que oferece um auxílio para estudantes de baixa renda matriculados na rede pública. O objetivo é estimular a permanência na escola e a conclusão dos estudos, com depósitos mensais e um bônus ao final de cada ano letivo aprovado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria