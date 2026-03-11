Como investir R$ 65 milhões da Mega-Sena e viver de renda?

Viver de renda após ganhar na Mega-Sena é o sonho de muitos brasileiros. Com o prêmio hipotético de R$ 65 milhões, será que é possível investir essa fortuna e garantir tranquilidade financeira pelo resto da vida?

Quando se pensa em investimento, a primeira opção que vem à mente da maioria é a caderneta de poupança, mas, apesar da popularidade e da isenção de Imposto de Renda, ela não é a alternativa mais vantajosa para um valor tão alto. No cenário atual, com a taxa Selic em 15% ao ano, a regra de rendimento da poupança é de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR).

Aplicados na poupança, os R$ 65 milhões renderiam aproximadamente R$ 325 mil por mês, mais a variação da TR. Embora seja uma quantia expressiva, é possível obter retornos significativamente superiores com o mesmo nível de segurança em outros produtos financeiros.

Investimentos seguros e mais rentáveis

Para quem busca proteger o patrimônio e ainda assim ter um retorno mensal maior, existem opções atreladas à taxa básica de juros, a Selic. Investimentos de renda fixa conservadores são ideais para o perfil de um novo milionário, pois oferecem baixo risco e previsibilidade.

Com a Selic a 15% ao ano, o prêmio de R$ 65 milhões em aplicações conservadoras que acompanham 100% do CDI poderia render aproximadamente R$ 646 mil líquidos por mês, já descontado o Imposto de Renda na alíquota de longo prazo (15%). Veja duas alternativas seguras:

Tesouro Selic: garantido pelo Tesouro Nacional, o investimento acompanha de perto a variação da taxa básica de juros, o que o torna uma fortaleza contra as oscilações da economia.

CDBs: são títulos emitidos por bancos que costumam pagar um percentual do CDI, um indicador que anda lado a lado com a Selic. Busque opções que rendam no mínimo 100% do CDI e que tenham a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira.

Essas alternativas, além de proporcionarem um ganho mensal superior, também protegem melhor o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, superando a inflação com mais folga que a poupança.

Para um prêmio dessa magnitude, distribuir o dinheiro entre diferentes tipos de investimentos conservadores minimiza riscos e potencializa os ganhos, garantindo que a fortuna trabalhe para você de forma sólida e constante.

