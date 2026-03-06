Novo golpe do Pix engana comerciantes e dinheiro simplesmente some

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Uma nova modalidade de golpe está usando o Pix agendado para enganar comerciantes e prestadores de serviço em todo o Brasil, sendo especialmente comum em plataformas de venda online como OLX e Mercado Livre. Na fraude, criminosos enviam um comprovante de agendamento para simular um pagamento que, na realidade, nunca é concluído, causando prejuízos financeiros.

A tática se aproveita da boa-fé e da pressa das transações do dia a dia. Ao contrário do Pix tradicional, que é instantâneo, a função de agendamento permite programar uma transferência para uma data futura. Os golpistas usam essa ferramenta para gerar um comprovante que parece válido, mas cancelam a operação logo em seguida, antes que o valor seja efetivamente transferido.

Em uma evolução do golpe, identificada em 2026, criminosos passaram a utilizar ferramentas de inteligência artificial para criar comprovantes falsos ainda mais convincentes. Por meio de bots comercializados em aplicativos como Telegram e WhatsApp, eles geram imagens e PDFs visualmente idênticos aos emitidos pelos bancos, tornando a detecção da fraude ainda mais difícil.

Como o golpe funciona na prática?

O processo da fraude é simples e rápido. O golpista entra em contato com a vítima para comprar um produto ou contratar um serviço. Após combinar os detalhes, ele informa que fará o pagamento via Pix e solicita os dados para a transferência.

Em vez de realizar a transação imediatamente, o criminoso seleciona a opção "agendar Pix" no aplicativo de seu banco. Ele programa o pagamento para o mesmo dia ou para uma data futura e gera o comprovante da operação agendada. Esse documento é enviado à vítima como prova do pagamento.

Com o comprovante em mãos, muitas pessoas acreditam que a transação foi concluída e liberam o produto ou executam o serviço. O problema é que, logo após enviar o documento, o golpista acessa novamente o aplicativo e cancela o agendamento. O dinheiro, portanto, nunca chega à conta do destinatário.

Como se proteger do golpe do Pix Agendado

Adotar algumas medidas de verificação é fundamental para não cair nessa fraude. A principal regra é nunca confiar apenas no comprovante enviado pelo cliente, seja ele uma imagem ou um arquivo PDF.

Confirme o recebimento no seu extrato: a única garantia de que o pagamento foi realizado é a confirmação do crédito diretamente no extrato da sua conta bancária. Sempre verifique o aplicativo do seu banco antes de liberar qualquer mercadoria.

Diferencie comprovante de agendamento e de pagamento: os comprovantes de agendamento contêm informações como "data do pagamento" ou "operação agendada". Fique atento a esses detalhes, que indicam que a transação ainda não foi efetivada.

Desconfie de comprovantes por imagem ou PDF: Prints de tela podem ser manipulados e, em 2026, golpistas já utilizam geradores com IA que criam documentos em PDF visualmente perfeitos. Portanto, nunca aceite um comprovante como garantia final e priorize sempre a confirmação em sua própria conta.

Ative as notificações do seu banco: mantenha as notificações do aplicativo bancário ativadas no seu celular. Assim, você será avisado em tempo real sempre que um valor for creditado em sua conta, eliminando a dependência de comprovantes.

Bloqueie o agendamento (se possível): alguns aplicativos bancários permitem desativar a função de receber pagamentos agendados. Verifique se seu banco oferece essa funcionalidade como uma camada extra de segurança.

O que fazer se você caiu no golpe?

Caso perceba que foi vítima da fraude, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, entre em contato imediatamente com seu banco para relatar o ocorrido e solicitar a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma ferramenta do Banco Central que permite contestar a transação em até 80 dias. Embora o MED seja mais eficaz quando o dinheiro já foi transferido, notificar o banco ajuda a rastrear e bloquear a conta do fraudador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.