Como declarar despesas com saúde no Imposto de Renda 2026 sem errar

Diferentemente de outros gastos, não há um limite máximo para a dedução de gastos em saúde, mas é preciso seguir regras específicas da Receita Federal (RF) para não cair na malha fina. Essas deduções são válidas para quem opta pelo modelo de declaração completa, e não pela simplificada.

O contribuinte pode deduzir todos os gastos realizados consigo mesmo e com seus dependentes ou alimentandos, desde que eles estejam devidamente incluídos na declaração. É importante ter a comprovação de todos os valores e saber exatamente o que a legislação permite abater do cálculo do imposto.

Saiba o que pode ser deduzido

A lista de despesas médicas aceitas pela Receita Federal inclui pagamentos a médicos de todas as especialidades, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Além disso, os seguintes gastos também podem ser deduzidos integralmente:

Exames laboratoriais e radiológicos;

Despesas com internação em hospitais;

Mensalidades de planos de saúde;

Aparelhos ortopédicos e próteses, como pernas mecânicas e cadeiras de rodas;

Tratamentos de saúde.

Despesas que não entram na declaração

Por outro lado, alguns gastos comuns não podem ser utilizados para reduzir o imposto. A Receita Federal não considera dedutíveis despesas com medicamentos comprados em farmácias, a menos que integrem a conta de uma internação hospitalar. Outros itens que ficam de fora são:

Instrumentador cirúrgico;

Psicopedagogos;

Massagistas;

Assistentes sociais;

Enfermeiros;

Nutricionistas;

Vacinas e medicamentos.

Passo a passo para informar os gastos

Para informar os gastos, o contribuinte deve acessar a ficha "Pagamentos Efetuados" no programa da Receita Federal. Cada tipo de despesa possui um código específico. Dentre eles, os mais usados são:

10 - Médicos no Brasil

11 - Dentistas no Brasil

12 - Psicólogos no Brasil

13 - Fisioterapeutas no Brasil

15 - Médicos no Exterior

16 - Dentistas no Exterior

17 - Psicólogos no Exterior

18 - Fisioterapeutas no Exterior

20 - Fonoaudiólogos no Exterior

21 - Hospitais, Clínicas e Laboratórios no Brasil

22 - Hospitais, Clínicas e Laboratórios no Exterior

26 - Planos de Saúde no Brasil

É necessário preencher o CPF ou CNPJ do profissional ou da empresa, o nome e o valor exato que foi pago. Se houver reembolso parcial do plano de saúde, essa parcela também precisa ser informada no campo específico, pois apenas o valor desembolsado pelo contribuinte é dedutível.

Todos os gastos declarados devem ser comprovados por meio de recibos ou notas fiscais que contenham o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. É obrigatório guardar esses documentos por pelo menos cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitá-los a qualquer momento para verificação.

