Como declarar despesas com saúde no Imposto de Renda 2026 sem errar
Consultas, exames, planos de saúde: saiba exatamente o que pode ser deduzido e qual a forma correta de informar cada gasto para aumentar sua restituição
compartilheSIGA
Diferentemente de outros gastos, não há um limite máximo para a dedução de gastos em saúde, mas é preciso seguir regras específicas da Receita Federal (RF) para não cair na malha fina. Essas deduções são válidas para quem opta pelo modelo de declaração completa, e não pela simplificada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O contribuinte pode deduzir todos os gastos realizados consigo mesmo e com seus dependentes ou alimentandos, desde que eles estejam devidamente incluídos na declaração. É importante ter a comprovação de todos os valores e saber exatamente o que a legislação permite abater do cálculo do imposto.
Leia Mais
-
Campeã da malha fina, despesa com saúde requer atenção ao declarar IR
-
-
Saiba qual modalidade é mais vantajosa para deduzir no Imposto de Renda
Saiba o que pode ser deduzido
A lista de despesas médicas aceitas pela Receita Federal inclui pagamentos a médicos de todas as especialidades, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Além disso, os seguintes gastos também podem ser deduzidos integralmente:
-
Exames laboratoriais e radiológicos;
-
Despesas com internação em hospitais;
-
Mensalidades de planos de saúde;
-
Aparelhos ortopédicos e próteses, como pernas mecânicas e cadeiras de rodas;
-
Tratamentos de saúde.
Despesas que não entram na declaração
Por outro lado, alguns gastos comuns não podem ser utilizados para reduzir o imposto. A Receita Federal não considera dedutíveis despesas com medicamentos comprados em farmácias, a menos que integrem a conta de uma internação hospitalar. Outros itens que ficam de fora são:
-
Instrumentador cirúrgico;
-
Psicopedagogos;
-
Massagistas;
-
Assistentes sociais;
-
Enfermeiros;
-
Nutricionistas;
-
Vacinas e medicamentos.
Passo a passo para informar os gastos
Para informar os gastos, o contribuinte deve acessar a ficha "Pagamentos Efetuados" no programa da Receita Federal. Cada tipo de despesa possui um código específico. Dentre eles, os mais usados são:
-
10 - Médicos no Brasil
-
11 - Dentistas no Brasil
-
12 - Psicólogos no Brasil
-
13 - Fisioterapeutas no Brasil
-
15 - Médicos no Exterior
-
16 - Dentistas no Exterior
-
17 - Psicólogos no Exterior
-
18 - Fisioterapeutas no Exterior
-
20 - Fonoaudiólogos no Exterior
-
21 - Hospitais, Clínicas e Laboratórios no Brasil
-
22 - Hospitais, Clínicas e Laboratórios no Exterior
-
26 - Planos de Saúde no Brasil
É necessário preencher o CPF ou CNPJ do profissional ou da empresa, o nome e o valor exato que foi pago. Se houver reembolso parcial do plano de saúde, essa parcela também precisa ser informada no campo específico, pois apenas o valor desembolsado pelo contribuinte é dedutível.
Todos os gastos declarados devem ser comprovados por meio de recibos ou notas fiscais que contenham o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. É obrigatório guardar esses documentos por pelo menos cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitá-los a qualquer momento para verificação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata