Assine
overlay
Início Nacional

Segunda Turma rejeita pedido de doleiro por anulação de atos da Lava Jato

Ministros da Segunda Turma foram unânimes ao negar recurso de Fernando Bregolato contra decisão de Dias Toffoli

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
26/02/2026 04:08

compartilhe

SIGA
x
Segunda Turma rejeita pedido de doleiro por anulação de atos da Lava Jato
Segunda Turma rejeita pedido de doleiro por anulação de atos da Lava Jato crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

A Segunda Turma do STF julgou e rejeitou um recurso do doleiro Fernando Bregolato que buscava a anulação de todos os atos processuais e investigações contra ele no âmbito da Lava Jato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por unanimidade, o colegiado manteve uma decisão de Dias Toffoli de janeiro, que havia negado o pedido de Bregolato. Além do próprio Toffoli, votaram contra o recurso do doleiro Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. O julgamento virtual na Turma começou em 13 de fevereiro e acabou na terça-feira, 24.

Fernando Bregolato foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato por supostamente receber em contas na Suíça e no Uruguai 14 transferências bancárias, entre janeiro de 2010 e julho de 2014. Segundo os investigadores, esses valores, que somaram US$ 519 mil, tinham origem em empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de corrupção na Petrobras.

Os advogados de Bregolato alegavam que o processo contra o doleiro tem similaridades com a ação contra o sueco Bo Hans Vilhelm Ljungberg, a quem Toffoli havia concedido a anulação ampla de atos da Lava Jato e do ex-juiz Sergio Moro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre essas semelhanças, a defesa citou que o caso contra Bregolato também se baseia em provas da delação premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e também inclui como réus os lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho, ambos delatores.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay