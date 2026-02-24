Imposto de Renda: como usar a declaração pré-preenchida e evitar erros

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, criada pela Receita Federal, pode facilitar a vida de milhões de contribuintes. O recurso importa automaticamente diversas informações de fontes pagadoras, instituições financeiras e serviços médicos, agilizando o preenchimento e reduzindo as chances de erros que levam à malha fina.

O objetivo é simplificar a vida do cidadão, que passa a ter um papel de conferência em vez de digitação. Ao acessar o sistema, a pessoa já encontra campos como rendimentos, deduções, bens e dívidas preenchidos. Contudo, a responsabilidade final pela veracidade dos dados continua sendo inteiramente do declarante.

Quem pode usar a declaração pré-preenchida?

Para ter acesso a essa facilidade, é preciso ter uma conta no portal Gov.br de nível prata ou ouro. Esses níveis de segurança garantem a autenticação do usuário e a proteção de suas informações fiscais. A verificação do nível da conta pode ser feita diretamente no site ou aplicativo do Gov.br.

A opção está disponível para quem utiliza o Programa Gerador da Declaração (PGD) em computadores, o aplicativo "Meu Imposto de Renda" para celulares e tablets ou o serviço online e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Passo a passo para utilizar o recurso

O processo para iniciar a declaração com os dados já importados é intuitivo. A principal tarefa do contribuinte é a checagem detalhada de cada informação. Siga as etapas:

Acesse uma das plataformas oficiais da Receita Federal: programa, aplicativo ou e-CAC. Faça o login com sua conta Gov.br (nível prata ou ouro). Na tela inicial, selecione a opção “Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida”. Confira minuciosamente todos os dados importados, como salários, aluguéis, despesas médicas e saldos bancários. Compare as informações com seus informes de rendimentos e recibos. Corrija eventuais inconsistências e adicione dados que não foram importados automaticamente, como a compra de um novo bem. Após a revisão completa, basta entregar a declaração.

Vantagens e cuidados importantes

A principal vantagem da pré-preenchida é a diminuição de erros de digitação, uma das causas mais comuns de retenção na malha fina. Além disso, o contribuinte economiza tempo e pode ter vantagem no recebimento da restituição, já que a Receita Federal dá prioridade a quem utiliza o modelo dentro de cada grupo de prioridade.

O cuidado é não confiar nos dados apresentados e verificar se todas as fontes de renda e despesas dedutíveis foram incluídas. Omissões ou informações incorretas, mesmo que originadas na pré-preenchida, são de responsabilidade do contribuinte e podem gerar multas e juros.

