Freira é morta em convento onde viveu por 55 anos

Uma freira de 82 anos foi encontrada morta dentro do convento onde vivia, em Ivaí, na Região Central do Paraná, nesse sábado (21/2). Nadia Gavanski apresentava sinais de agressão e estava com roupas parcialmente retiradas quando a Polícia Militar chegou ao local e a encontrou sem vida.

O crime foi descoberto após uma fotógrafa que registrava um evento no convento ser abordada pelo suspeito logo depois da ocorrência.

O homem, segundo relatos, estava visivelmente nervoso, com roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. Ele disse à fotógrafa que trabalhava no local e que havia encontrado a vítima já caída.

Suspeito ouviu vozes após usar crack e álcool

Em depoimento à Polícia Civil do Paraná, o homem, que não teve a identidade divulgada, afirmou ter consumido crack e álcool durante a madrugada e que, em seguida, passou a "ouvir vozes". Ele contou que pulou o muro e invadiu o convento, onde foi surpreendido por Nadia, que questionou sua presença no local.

O suspeito disse que respondeu estar trabalhando em um evento, mas que a freira não acreditou na explicação. Nesse momento, ele a empurrou, e ela caiu e começou a pedir ajuda.

Segundo sua própria versão, ele então a atacou e a asfixiou. O homem afirmou não ter desferido golpes diretos na cabeça da vítima, mas admitiu que ela pode ter se ferido na queda. Ele negou ter cometido violência sexual ou ter a intenção de furtar objetos do convento.

