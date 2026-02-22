Freira é morta em convento onde viveu por 55 anos
Nadia Gavanski foi encontrada caída com roupas parcialmente retiradas no Convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí (PR)
Uma freira de 82 anos foi encontrada morta dentro do convento onde vivia, em Ivaí, na Região Central do Paraná, nesse sábado (21/2). Nadia Gavanski apresentava sinais de agressão e estava com roupas parcialmente retiradas quando a Polícia Militar chegou ao local e a encontrou sem vida.
O crime foi descoberto após uma fotógrafa que registrava um evento no convento ser abordada pelo suspeito logo depois da ocorrência.
O homem, segundo relatos, estava visivelmente nervoso, com roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. Ele disse à fotógrafa que trabalhava no local e que havia encontrado a vítima já caída.
Suspeito ouviu vozes após usar crack e álcool
Em depoimento à Polícia Civil do Paraná, o homem, que não teve a identidade divulgada, afirmou ter consumido crack e álcool durante a madrugada e que, em seguida, passou a "ouvir vozes". Ele contou que pulou o muro e invadiu o convento, onde foi surpreendido por Nadia, que questionou sua presença no local.
O suspeito disse que respondeu estar trabalhando em um evento, mas que a freira não acreditou na explicação. Nesse momento, ele a empurrou, e ela caiu e começou a pedir ajuda.
Segundo sua própria versão, ele então a atacou e a asfixiou. O homem afirmou não ter desferido golpes diretos na cabeça da vítima, mas admitiu que ela pode ter se ferido na queda. Ele negou ter cometido violência sexual ou ter a intenção de furtar objetos do convento.
Cronologia do crime e investigação
Acompanhe a sequência dos eventos e a resposta das autoridades.
1. Sábado, 22 de fevereiro:
Freira Nadia Gavanski encontrada morta no Convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí (PR).
2. Detenção do suspeito:
Homem com sinais de agressão e sangue é abordado por fotógrafa e detido em flagrante pela PM.
3. Depoimento à Polícia Civil:
Suspeito confessa ter usado drogas e álcool, invadido o convento, agredido e asfixiado a freira.
4. Autuação e investigação:
Homem autuado por homicídio qualificado. Laudos periciais aguardados para confirmar crimes sexuais e furto.
5. Domingos, 23 de fevereiro:
Velório da freira Nadia Gavanski em Prudentópolis, em meio à repercussão do crime.
O boletim de ocorrência registra que o suspeito foi detido em flagrante enquanto tentava fugir, com sangue nas mãos e nas roupas. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por homicídio qualificado, com indícios das qualificadoras de motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência.
Autuação inclui homicídio qualificado e resistência
A possibilidade de crime sexual, consumado ou tentado, será analisada após a conclusão dos laudos periciais. A suposta intenção prévia de roubar objetos também segue sob investigação.
O Convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada publicou nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de Nadia, integrante da congregação há 55 anos. "Ato de violência injustificável", registrou a nota. A freira foi velada no domingo, na cidade paranaense de Prudentópolis.