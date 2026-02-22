Zanin volta a negar pedido de delegado da PF preso sob suspeita de ligação com CV
Cristiano Zanin votou por rejeitar recurso da defesa de Gustavo Stteel, delegado da PF que foi preso na Operação Zargun, em setembro
Cristiano Zanin voltou a se posicionar contra um pedido de liberdade feito pelo delegado da Polícia Federal Gustavo Stteel, preso na Operação Zargun, em setembro, sob suspeita de ligações com o Comando Vermelho. Depois de negar o habeas corpus da defesa de Stteel, em janeiro, Zanin votou por rejeitar o recurso dos advogados contra essa sua decisão.
O agravo dos defensores do delegado começou a ser analisado na sexta-feira, 20, em julgamento virtual na Primeira Turma do Supremo. Primeiro a votar, como relator, Cristiano Zanin manteve sua posição.
O ministro reiterou não ser possível que o STF decida sobre o habeas corpus antes de o STJ se pronunciar sobre ele. Zanin também ressaltou não haver ilegalidade flagrante ou abuso de poder no caso, situações em que o Supremo poderia conceder liberdade a ele mesmo que a instância inferior ainda não tenha feito sua análise.
Além de Cristiano Zanin, vão participar do julgamento Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino.
No pedido de liberdade ao Supremo, que tramita em segredo de Justiça, a defesa de Gustavo Stteel havia apontado que o STJ ainda não analisou o habeas corpus movido em novembro no tribunal. Os advogados pediam que fosse reconhecido constrangimento legal na manutenção da prisão preventiva do delegado e que ele fosse colocado em liberdade com ou sem medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.
O habeas corpus também citava uma possível prisão domiciliar em caráter humanitário, em razão do estado emocional crítico de Gustavo Stteel.
O delegado da PF é suspeito de repassar informações sigilosas sobre operações contra o Comando Vermelho e tinha proximidade com TH Joias, deputado estadual do Rio de Janeiro também investigado por relações com a facção criminosa.
Nas redes sociais, Gustavo Stteel costumava fazer postagens de uma vida de ostentação, com viagens internacionais e relógios de luxo.