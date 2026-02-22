Zanin volta a negar pedido de delegado da PF preso sob suspeita de ligação com CV

Cristiano Zanin voltou a se posicionar contra um pedido de liberdade feito pelo delegado da Polícia Federal Gustavo Stteel, preso na Operação Zargun, em setembro, sob suspeita de ligações com o Comando Vermelho. Depois de negar o habeas corpus da defesa de Stteel, em janeiro, Zanin votou por rejeitar o recurso dos advogados contra essa sua decisão.

O agravo dos defensores do delegado começou a ser analisado na sexta-feira, 20, em julgamento virtual na Primeira Turma do Supremo. Primeiro a votar, como relator, Cristiano Zanin manteve sua posição.

O ministro reiterou não ser possível que o STF decida sobre o habeas corpus antes de o STJ se pronunciar sobre ele. Zanin também ressaltou não haver ilegalidade flagrante ou abuso de poder no caso, situações em que o Supremo poderia conceder liberdade a ele mesmo que a instância inferior ainda não tenha feito sua análise.

Além de Cristiano Zanin, vão participar do julgamento Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

No pedido de liberdade ao Supremo, que tramita em segredo de Justiça, a defesa de Gustavo Stteel havia apontado que o STJ ainda não analisou o habeas corpus movido em novembro no tribunal. Os advogados pediam que fosse reconhecido constrangimento legal na manutenção da prisão preventiva do delegado e que ele fosse colocado em liberdade com ou sem medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

O habeas corpus também citava uma possível prisão domiciliar em caráter humanitário, em razão do estado emocional crítico de Gustavo Stteel.

O delegado da PF é suspeito de repassar informações sigilosas sobre operações contra o Comando Vermelho e tinha proximidade com TH Joias, deputado estadual do Rio de Janeiro também investigado por relações com a facção criminosa.

Nas redes sociais, Gustavo Stteel costumava fazer postagens de uma vida de ostentação, com viagens internacionais e relógios de luxo.