Fui furtado, e agora? Veja o passo a passo de como e onde registrar BO

Registrar um Boletim de Ocorrência (BO) é um dos primeiros passos a serem feitos após ter um bem levado em um furto. Este documento é a formalização do crime perante a polícia, e é fundamental.

O registro serve não apenas para a investigação, mas também para a segurança da vítima. Com o BO em mãos, é possível solicitar às instituições financeiras e operadoras o bloqueio de cartões, celulares e documentos, evitando que sejam usados em fraudes. Além disso, o documento é exigido por seguradoras para cobrir o prejuízo de itens como veículos e eletrônicos.

Registrar a ocorrência também contribui para a segurança pública. Os dados dos boletins ajudam a polícia a mapear as áreas com maior incidência de crimes, permitindo um planejamento do policiamento e de ações preventivas na região.

Passo a passo para fazer o BO pela internet

Atualmente, a maioria dos estados brasileiros oferece a opção de registrar o Boletim de Ocorrência de forma online, mas a disponibilidade do serviço pode variar. O sistema, geralmente chamado de Delegacia Virtual, é prático e seguro, ideal para casos de menor complexidade, como o furto (subtração de um bem sem violência ou ameaça direta). O registro online está disponível apenas para maiores de 18 anos.

Acesse o portal da Polícia Civil: procure no Google por termos como "Delegacia Virtual", "Delegacia Eletrônica" ou "Delegacia Online", seguido do nome do seu estado. Cada unidade da federação pode usar uma nomenclatura diferente, e algumas podem exigir acesso com a conta Gov.br. Em Minas Gerais, o site é o da Delegacia Virtual.

Selecione a ocorrência: escolha a opção correspondente a "furto". Leia com atenção as orientações da página para ter certeza de que seu caso se enquadra no registro online. Além de furto, também são disponibilizadas as opções:

Acidente de trânsito sem vítima

Pichação

Dano

Perda de documentos e objetos

Desaparecimento de pessoa

Localização de desaparecido

Localização de desconhecido

Violência doméstica: vias de fato/lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva

Estelionato

Preencha os dados: informe seus dados pessoais, como nome completo, RG e CPF. Descreva com o máximo de detalhes o que aconteceu, incluindo data, hora e local do fato.

Liste os objetos furtados: relacione todos os itens que foram levados. Se possível, informe marca, modelo, número de série e o valor aproximado de cada um.

Aguarde a validação: após finalizar o registro, você receberá um número de protocolo. A ocorrência será analisada por uma equipe da polícia e, se validada, o Boletim de Ocorrência oficial será enviado para o seu e-mail.

Se, por algum motivo, a solicitação não puder ser validada pela Delegacia Virtual, é necessário procurar uma unidade policial presencialmente.

