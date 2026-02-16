Assine
overlay
Início Nacional

Pedido do delator Fernando Cavendish chega a Toffoli no STF

Cavendish alega ter cumprido o previsto em seu acordo de delação sobre cumprimento de pena em processo e quer que o STF declare extinta sua punibilidade

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
16/02/2026 09:03

compartilhe

SIGA
x
Pedido do delator Fernando Cavendish chega a Toffoli no STF
Pedido do delator Fernando Cavendish chega a Toffoli no STF crédito: Platobr Nacional

Chegou às mãos de Dias Toffoli no STF na última sexta-feira, 13, um pedido do empresário e delator Fernando Cavendish, ex-dono da notória Construtora Delta. Cavendish, que fechou um acordo de delação premiada com a Lava Jato do Rio de Janeiro em 2018, quer que o Supremo reconheça a extinção da sua punibilidade em uma ação na qual foi condenado na Justiça Federal do Rio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O empresário alegou já ter cumprido as condições de cumprimento de pena previstas em sua delação, homologada pela 7ª Vara Federal Criminal em janeiro de 2019, mas que a 9ª Vara Federal Criminal estendeu a execução penal até janeiro de 2029.

A medida foi determinada em referência a um prazo de dez anos, previsto no acordo, ao longo do qual Cavendish não poderia praticar atos que justificassem a rescisão da delação.

A defesa do empresário argumentou que não cabe à 9ª Vara fiscalizar seu acordo de colaboração, mas somente executar a pena. Os advogados afirmaram que, com essa decisão da Justiça e sem a extinção da punibilidade, ele segue sujeito a restrições como suspensão de direitos políticos e impedimento à renovação do seu passaporte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A petição foi direcionada a Gilmar Mendes, mas acabou sendo distribuída a Dias Toffoli por dependência em relação a outros processos que já tramitaram no STF.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay