Pesca no Brasil: governo cancela registros e reorganiza setor

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) iniciou um processo de reorganização do setor pesqueiro no Brasil, com foco em combater irregularidades e garantir que as políticas públicas cheguem aos verdadeiros profissionais da área. A principal medida recente é a regularização do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), o cadastro nacional dos pescadores.

Diferente de boatos sobre novas regras que encareceriam o pescado, as ações atuais têm um caráter administrativo. Uma portaria recente determinou o cancelamento de milhares de registros de pescadores profissionais que estavam suspensos por irregularidades, muitos deles por não exercerem mais a atividade ou por suspeitas de fraude no recebimento de benefícios sociais, como o seguro-defeso.

Leia Mais

Qual o objetivo da medida?

A iniciativa visa limpar a base de dados do governo e fortalecer a categoria dos pescadores que atuam de forma regular. Ao remover cadastros inativos ou fraudulentos, o MPA busca direcionar recursos e programas de fomento de maneira mais eficiente, além de aumentar a transparência e o controle sobre a atividade pesqueira no país.

Segundo especialistas, a formalização e a fiscalização adequadas são essenciais para a sustentabilidade do setor a longo prazo. Medidas como essa não têm como objetivo criar novas taxas ou custos operacionais para quem está em dia com suas obrigações, mas sim organizar a cadeia produtiva.

Impacto para o consumidor

A reorganização do cadastro de pescadores é uma medida interna de gestão e não deve causar um impacto direto e imediato no preço do peixe vendido em feiras e supermercados. As ações do governo focam em três pontos principais:

Combate à fraude: Assegurar que apenas pescadores profissionais ativos recebam licenças e benefícios.

Sustentabilidade: Ter dados mais precisos sobre quem pesca no país ajuda a criar políticas de manejo dos recursos pesqueiros mais eficazes.

Formalização: Fortalecer a imagem do pescador profissional e garantir seus direitos.

Portanto, as mudanças atuais estão mais relacionadas à organização do setor do que a novas regras de captura que poderiam afetar a oferta de pescado no mercado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.