Pesca no Brasil: governo cancela registros e reorganiza setor
Medidas do Ministério da Pesca e Aquicultura buscam combater fraudes e formalizar a atividade, focando na atualização do cadastro de pescadores profissionais.
compartilheSIGA
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) iniciou um processo de reorganização do setor pesqueiro no Brasil, com foco em combater irregularidades e garantir que as políticas públicas cheguem aos verdadeiros profissionais da área. A principal medida recente é a regularização do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), o cadastro nacional dos pescadores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diferente de boatos sobre novas regras que encareceriam o pescado, as ações atuais têm um caráter administrativo. Uma portaria recente determinou o cancelamento de milhares de registros de pescadores profissionais que estavam suspensos por irregularidades, muitos deles por não exercerem mais a atividade ou por suspeitas de fraude no recebimento de benefícios sociais, como o seguro-defeso.
Leia Mais
Oito pessoas são presas em operação da Polícia Militar do Meio Ambiente
Reuniões desta segunda (3/11) sobre reestruturação da Arsae são canceladas
Qual o objetivo da medida?
A iniciativa visa limpar a base de dados do governo e fortalecer a categoria dos pescadores que atuam de forma regular. Ao remover cadastros inativos ou fraudulentos, o MPA busca direcionar recursos e programas de fomento de maneira mais eficiente, além de aumentar a transparência e o controle sobre a atividade pesqueira no país.
Segundo especialistas, a formalização e a fiscalização adequadas são essenciais para a sustentabilidade do setor a longo prazo. Medidas como essa não têm como objetivo criar novas taxas ou custos operacionais para quem está em dia com suas obrigações, mas sim organizar a cadeia produtiva.
Impacto para o consumidor
A reorganização do cadastro de pescadores é uma medida interna de gestão e não deve causar um impacto direto e imediato no preço do peixe vendido em feiras e supermercados. As ações do governo focam em três pontos principais:
Combate à fraude: Assegurar que apenas pescadores profissionais ativos recebam licenças e benefícios.
Sustentabilidade: Ter dados mais precisos sobre quem pesca no país ajuda a criar políticas de manejo dos recursos pesqueiros mais eficazes.
Formalização: Fortalecer a imagem do pescador profissional e garantir seus direitos.
Portanto, as mudanças atuais estão mais relacionadas à organização do setor do que a novas regras de captura que poderiam afetar a oferta de pescado no mercado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.