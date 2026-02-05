Assine
overlay
Início Nacional

O novo processo da mulher de Alexandre de Moraes como advogada no STF

Advogada do empresário da mineração Lucas Kallas, Viviane Barci de Moraes apresentou pedido ao STF para ter acesso a dados de investigação recém-chegada à Corte

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
05/02/2026 02:05

compartilhe

SIGA
x
O novo processo da mulher de Alexandre de Moraes como advogada no STF
O novo processo da mulher de Alexandre de Moraes como advogada no STF crédito: Platobr Nacional

A advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, passou a trabalhar nessa semana em um novo processo no STF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na ação, Viviane atua como advogada do empresário mineiro Lucas Prado Kallas, presidente do Conselho da Cedro Participações, que tem negócios sobretudo no setor de mineração. 

Na segunda-feira, 2, Viviane e advogados do seu escritório enviaram ao Supremo uma petição solicitando dados da autuação de uma investigação que envolve Lucas Kallas, remetida recentemente ao STF pela Justiça Federal de Minas Gerais e pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

A defesa liderada por Viviane quer saber o número do processo no Supremo, para que possa se habilitar formalmente a atuar nele. O pedido por essas informações foi submetido a Edson Fachin na Presidência da Corte.

A investigação em questão corre no âmbito da Operação Parcours, deflagrada em março de 2025, e trata de suposta exploração mineral ilegal na Serra do Curral, área tombada em Belo Horizonte, por uma mineradora chamada Empabra. Kallas, que foi sócio investidor da empresa, nega irregularidades. O caso foi enviado ao STF depois de autoridades com foro privilegiado serem mencionadas em uma apuração relacionada, a Operação Rejeito, deflagrada em setembro de 2025. No Supremo, Dias Toffoli é o relator das ações ligadas ao assunto. 

Além de Viviane Barci de Moraes, aparecem como signatários da petição em nome de Lucas Kallas outros advogados do escritório dela, o Barci de Moraes, incluindo Giulia Barci de Moraes e Alexandre Barci de Moraes, filhos da advogada com Alexandre de Moraes. Viviane e sua banca têm procuração de Kallas desde 2024. 

O documento enviado ao STF pediu que as publicações e intimações sobre a ação envolvendo Lucas Kallas (foto abaixo) sejam feitas “exclusivamente” em nome de Viviane Barci de Moraes.

A Cedro Participações, de Kallas, está entre os sócios da farmacêutica Biomm, que tem como maior acionista o Cartago Fundo de Investimento, vinculado ao Banco Master. O Master é o mais notório cliente de Viviane e tinha com ela um contrato de R$ 129 milhões. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ex-integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentavel (CDESS), o “Conselhão” do governo Lula, Lucas Kallas foi elogiado pelo presidente há um ano. Em fevereiro de 2025, durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do terminal ITG02, no porto de Itaguaí (RJ), arrematado pela Cedro, o presidente se referiu a Kallas como “um empresário sério, um empresário com uma visão nacional muito interessante, que antes de tudo ama o Brasil”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay