Cuidado com o golpe do PIS: como identificar fraudes e se proteger

Com o início do calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP de 2026, que começa em 16 de fevereiro, criminosos intensificam as tentativas de golpe em todo o país. Os pagamentos seguem até agosto, e os valores podem ser sacados até 30 de dezembro de 2026.

Neste período, trabalhadores com direito ao benefício se tornam alvos de mensagens falsas que prometem facilitar o acesso aos valores, mas que na verdade buscam roubar dados pessoais e financeiros.

As fraudes ocorrem principalmente por meio de links maliciosos enviados por SMS, WhatsApp ou e-mail. A mensagem geralmente usa uma chamada atrativa, como a liberação de um valor residual, um saque extraordinário ou a antecipação do pagamento.

Ao acessar o link, a vítima é direcionada para uma página falsa que imita a aparência de um site oficial do governo ou de um banco. Nela, são solicitadas informações privadas como CPF, data de nascimento, nome completo da mãe e senhas de aplicativos bancários. Com esses dados em mãos, os golpistas podem abrir contas, solicitar empréstimos e realizar transações financeiras em nome da vítima.

Como identificar as tentativas de fraude

A principal regra é desconfiar de qualquer comunicação que solicite dados pessoais ou senhas. Órgãos governamentais e instituições financeiras não entram em contato por meio de links em mensagens para tratar de liberação de benefícios. Fique atento a alguns sinais claros de que se trata de um golpe:

Promessas exageradas: valores muito acima do esperado ou facilidades que não são oficialmente divulgadas.

Erros de português: mensagens com erros de gramática ou digitação são um forte indício de fraude.

Endereços de site suspeitos: verifique se o link possui o domínio oficial, como ".gov.br". Sites com finais ".com" ou ".net" que se passam por canais do governo são falsos.

Senso de urgência: frases como “clique agora” ou “última oportunidade para sacar” são táticas para impedir que a pessoa verifique a informação.

Canais oficiais para consulta do PIS/PASEP

Para consultar informações sobre o abono salarial de forma segura, utilize exclusivamente os canais oficiais, onde a consulta estará disponível a partir de 5 de fevereiro. Eles garantem a proteção dos seus dados e fornecem as informações corretas sobre valores e datas de pagamento. Os principais meios são:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Portal Gov.br.

Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem (para trabalhadores da iniciativa privada - PIS).

Site ou aplicativo do Banco do Brasil (para servidores públicos - PASEP).

Telefone 158 (Central Alô Trabalho).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

