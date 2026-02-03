Assine
overlay
Início Nacional

General condenado pede a Moraes por TV a cabo na prisão

Defesa do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira fez o pedido a Alexandre de Moraes nessa segunda-feira

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
03/02/2026 09:09

compartilhe

SIGA
x
General condenado pede a Moraes por TV a cabo na prisão
General condenado pede a Moraes por TV a cabo na prisão crédito: Platobr Nacional

Preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para cumprir pena por tentativa de golpe, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira quer ter acesso a uma TV a cabo na sala onde está detido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A defesa do ex-ministro da Defesa fez a solicitação a Alexandre de Moraes no STF nessa segunda-feira, 2.  

O advogado de Nogueira apontou na petição que a Lei de Execuções Penais prevê o acesso dos presos a meios de informação, “permitindo que o custodiado se mantenha informado e não se sinta excluído da sociedade”. Também alegou que a PGR tem entendimentos anteriores que não vetam esse tipo de equipamento.

O general da reserva se comprometeu a pagar os custos da TV a cabo a ser instalada na sala onde está preso, “limitada a canais que não admitam interação direta ou indireta com terceiros”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em janeiro, Moraes barrou o pedido de Jair Bolsonaro para ter acesso a uma Smart TV, ou seja, com conexão à internet, enquanto cumpre pena.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay