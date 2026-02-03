Mourão quer visitar generais Braga Netto e Nogueira na cadeia

O senador Hamilton Mourão quer visitar na prisão dois dos seus ex-companheiros de Exército e de governo Jair Bolsonaro condenados por tentativa de golpe.

Nessa segunda-feira, 2, o ex-vice-presidente pediu a Alexandre de Moraes permissão para se encontrar com os generais Walter Braga Netto, que cumpre pena no Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, detido em Brasília.

Na solicitação a Moraes, Mourão citou ter “laços de amizade e respeito” com Braga Netto e Nogueira, “com base em uma convivência marcada pelo serviço conjunto às Forças Armadas e pela contribuição ao país”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O senador gaúcho também afirmou que seu mandato lhe garante prerrogativas de “atuar em questões de interesse público, inclusive naquelas de natureza humanitária”.