Mourão quer visitar generais Braga Netto e Nogueira na cadeia

Ex-vice-presidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão apresentou pedido a Alexandre de Moraes nessa segunda-feira

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
03/02/2026 04:04

O senador Hamilton Mourão quer visitar na prisão dois dos seus ex-companheiros de Exército e de governo Jair Bolsonaro condenados por tentativa de golpe.

Nessa segunda-feira, 2, o ex-vice-presidente pediu a Alexandre de Moraes permissão para se encontrar com os generais Walter Braga Netto, que cumpre pena no Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, detido em Brasília.

Na solicitação a Moraes, Mourão citou ter “laços de amizade e respeito” com Braga Netto e Nogueira, “com base em uma convivência marcada pelo serviço conjunto às Forças Armadas e pela contribuição ao país”. 

O senador gaúcho também afirmou que seu mandato lhe garante prerrogativas de “atuar em questões de interesse público, inclusive naquelas de natureza humanitária”.

