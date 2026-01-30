Consulta ao CPF na Receita Federal: veja como fazer de graça

Manter o CPF regularizado é fundamental para a vida financeira de qualquer cidadão. Pendências no documento podem impedir a abertura de contas bancárias, a solicitação de crédito, o recebimento de benefícios sociais e até mesmo a participação em concursos públicos. A boa notícia é que a consulta da situação cadastral pode ser feita de forma gratuita e rápida, diretamente no site da Receita Federal, sem a necessidade de sair de casa.

A verificação online permite que qualquer pessoa confira se existem pendências a serem resolvidas com o fisco. O processo é simples e leva apenas alguns minutos. Ter essa informação em mãos é especialmente importante durante o período de declaração do Imposto de Renda, pois garante que não haverá surpresas desagradáveis na hora de enviar os dados ao governo.

Além do site, a consulta também pode ser realizada por meio do aplicativo oficial "Pessoa Física", disponível para smartphones e tablets, oferecendo a mesma praticidade na palma da mão.

Como consultar sua situação cadastral

O serviço, chamado oficialmente de "Comprovante de Situação Cadastral no CPF", está disponível 24 horas por dia. Para realizar a consulta, siga os passos abaixo:

Acesse a página oficial da Receita Federal dedicada à consulta de CPF. Preencha os campos com o número do seu CPF e sua data de nascimento. Complete a verificação de segurança solicitada na tela (captcha). Clique no botão "Consultar" para visualizar o comprovante.

Imediatamente, o sistema exibirá um comprovante com seus dados, incluindo o nome completo, a data de nascimento e a situação cadastral atual do seu documento. É possível imprimir ou salvar o arquivo em formato PDF.

O que significa cada status do CPF?

Regular: significa que não há nenhuma pendência no seu cadastro.

Pendente de regularização : indica que o contribuinte deixou de entregar alguma Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).

Suspensa : o cadastro do contribuinte contém informações incorretas ou incompletas.

Cancelada : o CPF foi cancelado, geralmente por decisão judicial ou em caso de falecimento.

Titular falecido: ocorre quando a certidão de óbito é registrada.

Nula: foi constatada alguma fraude na inscrição e o CPF foi anulado.

Caso identifique alguma pendência, é importante saber que a maioria das situações pode ser resolvida online, através do portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) da Receita Federal.

