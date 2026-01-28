Assine
O amigo de caserna que tem visitado Paulo Sérgio Nogueira na prisão

General da reserva já fez duas visitas ao ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, preso por tentativa de golpe

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
28/01/2026 04:05

Condenado por tentativa de golpe, o ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tem recebido na prisão visitas de familiares e também de um amigo dos tempos de caserna.

O general da reserva João Roberto Albim Gobert Damasceno já foi duas vezes à sala onde Nogueira está preso, no Comando Militar do Planalto. A primeira delas, que incluiu também a mulher de Gobert, foi registrada em 18 de janeiro e durou das 16h às 17h. A segunda visita se deu em 22 de janeiro, das 15h19 às 16h30.

João Roberto Gobert foi promovido de coronel a general de brigada em junho de 2021, enquanto Nogueira era comandante do Exército. Ele chegou a atuar no gabinete do amigo e depois comandou as tropas do Amapá. Gobert passou para a reserva em julho de 2024, já no governo Lula.

Como mostrou a coluna no início do mês, um outro general amigo de Paulo Sérgio Nogueira, Luiz Eduardo Rocha Paiva, pretendia visitá-lo na prisão. Alexandre de Moraes vetou o encontro depois de a coluna lembrar que Paiva já deu declarações golpistas.

