Como funciona a lista de espera do Sisu? Aumente suas chances de entrar

Muitas vezes a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode significar uma segunda chance para garantir uma vaga em uma universidade pública. Para aumentar as possibilidades de ser aprovado é necessário entender como a lista funciona.

A lista de espera é o mecanismo usado pelo Ministério da Educação (MEC) para preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular. Isso acontece quando candidatos aprovados não realizam a matrícula ou desistem da vaga.

Uma mudança importante, válida desde 2024, é que a lista de espera do Sisu passou a ter validade durante todo o ano letivo, e as convocações podem ocorrer a qualquer momento, e não apenas nas semanas seguintes à chamada regular.

Diferente do que alguns pensam, a participação não é automática, e o estudante precisa obrigatoriamente manifestar interesse em participar da lista de espera, diretamente no portal do Sisu. Em 2026, o estudante pode se inscrever na lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

Como manifestar interesse na lista de espera?

O processo é simples e totalmente online. Para garantir sua continuidade na disputa por uma vaga, o candidato precisa seguir alguns passos dentro do período determinado pelo MEC.

Acesse o portal oficial do Sisu e faça login com seus dados do gov.br. Na sua página de resultados, haverá um botão para “Manifestar interesse na lista de espera”. Escolha para qual de suas duas opções de curso você deseja concorrer na lista. Atenção: só é possível escolher uma. Confirme sua escolha e salve o comprovante de inscrição na lista de espera.

Regras importantes e como funcionam as chamadas

O candidato só pode manifestar interesse na lista de espera para uma das duas opções de curso indicadas na inscrição, a escolha deve ser feita com atenção, pois não pode ser alterada posteriormente. Vale a pena avaliar qual curso oferece uma chance mais realista de convocação.

A partir do momento em que o candidato confirma o interesse, a responsabilidade pela convocação passa a ser das próprias instituições de ensino, que publicam seu próprio calendário de chamadas. Portanto, é essencial acompanhar diretamente os portais e canais de comunicação da universidade escolhida, pois o MEC não divulga as listas de convocação.

Com a nova regra de validade anual, as convocações podem ocorrer durante todo o ano letivo, inclusive após o início das aulas. As chances de ser chamado variam muito conforme o curso, a universidade e o número de desistências.

