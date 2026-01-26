Como funciona a lista de espera do Sisu? Aumente suas chances de entrar
Não ser chamado na primeira lista não é o fim do sonho; entenda as regras da lista de espera e como manifestar interesse para continuar concorrendo
compartilheSIGA
Muitas vezes a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode significar uma segunda chance para garantir uma vaga em uma universidade pública. Para aumentar as possibilidades de ser aprovado é necessário entender como a lista funciona.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A lista de espera é o mecanismo usado pelo Ministério da Educação (MEC) para preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular. Isso acontece quando candidatos aprovados não realizam a matrícula ou desistem da vaga.
Uma mudança importante, válida desde 2024, é que a lista de espera do Sisu passou a ter validade durante todo o ano letivo, e as convocações podem ocorrer a qualquer momento, e não apenas nas semanas seguintes à chamada regular.
Leia Mais
-
Não passou no Sisu? Conheça 5 outras formas de entrar na faculdade
-
Notas do Enem 2024 já estão disponíveis; veja como consultar
-
Diferente do que alguns pensam, a participação não é automática, e o estudante precisa obrigatoriamente manifestar interesse em participar da lista de espera, diretamente no portal do Sisu. Em 2026, o estudante pode se inscrever na lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro.
Como manifestar interesse na lista de espera?
O processo é simples e totalmente online. Para garantir sua continuidade na disputa por uma vaga, o candidato precisa seguir alguns passos dentro do período determinado pelo MEC.
-
Acesse o portal oficial do Sisu e faça login com seus dados do gov.br.
-
Na sua página de resultados, haverá um botão para “Manifestar interesse na lista de espera”.
-
Escolha para qual de suas duas opções de curso você deseja concorrer na lista. Atenção: só é possível escolher uma.
-
Confirme sua escolha e salve o comprovante de inscrição na lista de espera.
Regras importantes e como funcionam as chamadas
O candidato só pode manifestar interesse na lista de espera para uma das duas opções de curso indicadas na inscrição, a escolha deve ser feita com atenção, pois não pode ser alterada posteriormente. Vale a pena avaliar qual curso oferece uma chance mais realista de convocação.
A partir do momento em que o candidato confirma o interesse, a responsabilidade pela convocação passa a ser das próprias instituições de ensino, que publicam seu próprio calendário de chamadas. Portanto, é essencial acompanhar diretamente os portais e canais de comunicação da universidade escolhida, pois o MEC não divulga as listas de convocação.
Com a nova regra de validade anual, as convocações podem ocorrer durante todo o ano letivo, inclusive após o início das aulas. As chances de ser chamado variam muito conforme o curso, a universidade e o número de desistências.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.