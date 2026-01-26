Data do Carnaval muda em 2026? Veja por que festa não é fixa no calendário

A cada ano, a pergunta sobre a data do Carnaval surge entre milhões de brasileiros que planejam viagens, folgas e compromissos. Longe de ser uma escolha aleatória, a definição da maior festa popular do país segue um cálculo preciso, que combina astronomia com o calendário religioso cristão. A chave para desvendar esse mistério está na data da Páscoa.

A festa carnavalesca não possui uma data fixa porque está diretamente atrelada à celebração da Páscoa, que também é móvel. A regra para definir o dia da Páscoa foi estabelecida pela Igreja Católica no Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C. Ficou definido que a celebração ocorreria no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece a partir do equinócio de primavera no Hemisfério Norte.

O equinócio, fenômeno em que o dia e a noite têm durações praticamente iguais, acontece por volta de 20 ou 21 de março. Portanto, a Páscoa sempre cairá entre 22 de março e 25 de abril. Uma vez que essa data é fixada no calendário de um determinado ano, o cálculo para encontrar o Carnaval se torna uma simples contagem regressiva.

A terça-feira de Carnaval ocorre exatamente 47 dias antes do domingo de Páscoa. Esse intervalo de tempo considera os 40 dias da Quaresma, período de reflexão para os cristãos, que começa na Quarta-feira de Cinzas. A festa, portanto, termina um dia antes do início da Quaresma.

Quando será o Carnaval nos próximos anos?

Essa dependência das fases da Lua e do equinócio explica por que o Carnaval pode acontecer tanto no início de fevereiro quanto no começo de março. Para quem já está se planejando, saber as datas futuras é fundamental. Confira quando a folia acontecerá nos próximos anos.

2026: 17 de fevereiro

2027: 9 de fevereiro

2028: 29 de fevereiro

A variação impacta diretamente o planejamento do turismo, da indústria de eventos e do comércio, que se preparam com meses de antecedência. Além disso, influencia o calendário escolar e o funcionamento de serviços públicos em todo o Brasil, mostrando como uma tradição secular continua a ditar o ritmo do país.

