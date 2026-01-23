Assine
overlay
Início Nacional

Plano de trabalho da Marinha para Garnier é ‘desarrazoável e inadequado’, diz Moraes

Moraes rejeitou plano proposto pela Marinha para que Almir Garnier, almirante condenado, trabalhasse analisando sistemas da Força

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
23/01/2026 11:42

compartilhe

SIGA
x
Plano de trabalho da Marinha para Garnier é ‘desarrazoável e inadequado’, diz Moraes
Plano de trabalho da Marinha para Garnier é ‘desarrazoável e inadequado’, diz Moraes crédito: Platobr Nacional

Alexandre de Moraes rejeitou nessa quinta-feira, 22, o plano de atividades elaborado pela Marinha para que o almirante da reserva Almir Garnier pudesse trabalhar enquanto cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Garnier está preso na Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na semana passada, a Marinha enviou a Moraes uma proposta que previa a alocação de Garnier como analista de sistemas de aperfeiçoamento da Força. Entre as funções dele estaria, por exemplo, fazer avaliações internas sobre o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul e sobre projetos desenvolvidos pelo Centro de Análises de Sistemas Navais o Instituto de Pesquisas da Marinha.

O ministro do STF, contudo, lembrou que Garnier foi condenado “em virtude dos gravíssimos crimes” contra a democracia e classificou como “impossível, desarrazoável e inadequada” a participação dele nas atividades indicadas pela Marinha no plano de trabalho. Moraes anotou, inclusive, que o Superior Tribunal Militar decidirá sobre a perda de patente do almirante reformado. 

Escreveu o ministro:

“As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa Suprema Corte foram absolutamente incompatíveis com o Estado de Direito, a democracia e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moraes determinou que o Comando de Operações Navais em Brasília indique novas possibilidades de trabalho para o almirante condenado, principalmente administrativas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay