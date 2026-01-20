Meu INSS fora do ar hoje: o portal já está em manutenção?

Usuários do portal Meu INSS enfrentam problemas de acesso nesta terça-feira (20/1). O serviço, que funciona tanto pelo site quanto pelo aplicativo, apresenta instabilidade e lentidão desde as primeiras horas da manhã, gerando reclamações de cidadãos que precisam consultar benefícios ou agendar serviços.

A instabilidade representou a maior quantidade de pesquisas nesta manhã, de acordo com o Google Trends. As falhas incluem dificuldade para realizar o login com a conta Gov.br, páginas que não carregam completamente e mensagens de erro informando falha na comunicação com os servidores. O problema afeta o acesso a extratos, simulações de aposentadoria e outros serviços digitais essenciais.

A instabilidade acontece poucos dias antes de uma manutenção programada que vai paralisar totalmente os sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida é necessária para implementar melhorias na infraestrutura tecnológica, sob responsabilidade da Dataprev.

Manutenção programada no INSS

As agências da Previdência Social em todo o país não terão atendimento presencial nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Os segurados com agendamentos marcados para estas datas devem ficar atentos às orientações do órgão sobre o reagendamento dos seus atendimentos.

A paralisação também afetará os canais digitais. O portal Meu INSS, tanto no site quanto no aplicativo, ficará totalmente indisponível a partir das 19h de 27 de janeiro. A previsão é que o sistema volte a operar normalmente no dia 31.

A Central Telefônica 135 também será impactada pela parada técnica. O serviço de atendimento humano não funcionará durante o mesmo período, impossibilitando a realização de consultas e agendamentos por telefone.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

