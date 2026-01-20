Assine
DESCANSO

Feriado em 20 de janeiro? Saiba em quais cidades o dia é de folga

Data celebra o Dia de São Sebastião, padroeiro de diversas cidades como o Rio de Janeiro; veja a lista dos locais com folga e se organize

JR
João Renato Faria
Repórter
20/01/2026 10:37 - atualizado em 20/01/2026 10:37

A pintura de São Sebastião, um mártir da Igreja Católica, cuja celebração em 20 de janeiro é feriado em diversas cidades brasileiras. crédito: Arquidiocese de Belo Horizonte

O dia 20 de janeiro não é um feriado nacional, mas muitos brasileiros têm um dia de folga. A pausa acontece por conta da celebração do Dia de São Sebastião, padroeiro de diversas cidades importantes, incluindo o Rio de Janeiro. Por se tratar de uma data móvel no calendário de feriados, a dúvida sobre a folga surge todos os anos.

A regra é clara: o descanso é garantido apenas nos municípios onde há uma lei específica que determina o feriado. Portanto, para a maior parte do país, o dia 20 de janeiro é um dia útil como qualquer outro. Apenas moradores de cidades que homenageiam o santo poderão aproveitar a folga.

São Sebastião é um dos santos mais populares da Igreja Católica, conhecido como protetor contra a fome, a peste e a guerra. Sua história como soldado romano que se converteu ao cristianismo e foi martirizado o tornou um símbolo de fé e resistência, inspirando a devoção em várias partes do Brasil e do mundo.

Onde é feriado no dia 20 de janeiro?

No Rio de Janeiro, o feriado de São Sebastião é um dos mais tradicionais do calendário oficial. A data marca o dia do padroeiro da cidade, com missas, procissões e eventos culturais que mobilizam os cariocas e movimentam o turismo religioso. A celebração é um marco na identidade cultural da capital fluminense.

Nos locais onde o dia 20 de janeiro é feriado, serviços públicos e agências bancárias geralmente não funcionam. O comércio pode ter horário de funcionamento especial, a depender das regras locais. Para quem vive ou trabalha nessas localidades, a pausa pode ser uma oportunidade para descanso ou para participar das celebrações.

Além do Rio, outras cidades brasileiras também param para homenagear o santo. A lista inclui municípios de diferentes estados, mostrando a força da tradição religiosa no país. Confira alguns exemplos:

  • Brumadinho (MG)

  • Valinhos (SP)

  • Ibiúna (SP)

  • Cajamar (SP)

  • Andradas (MG)

  • Sabará (MG)

  • Ribeirão Preto (SP)

Como a lista de cidades é extensa, é fundamental que os trabalhadores consultem o calendário oficial de seu município para confirmar se terão direito à folga e se programar adequadamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

