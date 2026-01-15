Assine
Mega-Sena 2960 acumula e vai a R$ 41 milhões; 5 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 46 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
15/01/2026 21:56 - atualizado em 15/01/2026 21:57

Mega da Virada: ranking dos maiores prêmios por bilhete que nunca acumulam
Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 41 milhões no próximo sábado (17/1) crédito: Reprodução/ Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2960, sorteadas nesta quinta-feira (15/1). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 41 milhões no próximo sorteio, no sábado (17/1).

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2960 foram: 47-15-16-03-13-46. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 46 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2960, há cinco mineiros.

As apostas de Minas que acertaram cinco dezenas foram feitas em Bambuí, Belo Horizonte, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Cada aposta receberá R$ 38.114,61.

Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

