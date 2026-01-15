Assine
PGR concorda com pedido de ‘kid preto’ condenado para estudar marketing digital

Tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, 'kid preto' do Exército, cumpre pena de 21 anos em batalhão em Brasília

15/01/2026 09:03

Paulo Gonet se manifestou ao STF favoravelmente a um pedido do tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo, condenado por tentativa de golpe, para que ele possa trabalhar e estudar na prisão. Ex-integrante do grupo de forças especiais do Exército, os “kids pretos”, Azevedo cumpre pena de 21 anos no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

A defesa do militar solicitou que ele possa trabalhar dentro da unidade militar e estudar marketing digital com ênfase em inteligência artificial, na modalidade ensino à distância, além de abater pena por meio da leitura.

Em sua manifestação a Alexandre de Moraes, na terça-feira, 13, Gonet deu sinal verde para o “kid preto”, “desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas” do batalhão militar onde ele está cumprindo sua pena.

O chefe da PGR pediu que a unidade militar informe se dispõe de equipamento para os estudos remotos do tenente-coronel.

Azevedo foi condenado em novembro de 2025 no “núcleo 3” das investigações sobre o golpe, como parte do grupo de militares que planejaram uma operação destinada a matar autoridades como Moraes, Lula e Geraldo Alckmin.

