A visita do comandante da Marinha a Almir Garnier na prisão

Preso em uma unidade da Marinha em Brasília para cumprir pena pela tentativa de golpe, o almirante da reserva Almir Garnier (à esquerda na imagem acima) recebeu em 6 de janeiro uma visita de Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha (à direita). Olsen esteve na sala onde Garnier está preso para “inspeção às instalações carcerárias”.

A visita ocorreu entre 10h e 12h e também incluiu o vice-almirante Rogério Pinto Ferreira Rodrigues, oficial responsável pela custódia na Estação Rádio da Marinha em Brasília.

Marcos Olsen sucedeu a Almir Garnier no comando da Marinha. Ele foi arrolado como testemunha de defesa do almirante no processo do STF sobre a tentativa de golpe. Em depoimento à corte em maio de 2025, Olsen negou ter recebido de Garnier ordens para emprego de blindados a um possível golpe de Estado em 2022.

O almirante da reserva foi condenado a 24 anos de prisão.