A visita do comandante da Marinha a Almir Garnier na prisão

Marcos Sampaio Olsen fez ‘inspeção às instalações carcerárias’ de duas horas na sala onde Garnier cumpre pena pela tentativa de golpe

JP
João Pedroso de Campos
Repórter
14/01/2026 12:20

A visita do comandante da Marinha a Almir Garnier na prisão

Preso em uma unidade da Marinha em Brasília para cumprir pena pela tentativa de golpe, o almirante da reserva Almir Garnier (à esquerda na imagem acima) recebeu em 6 de janeiro uma visita de Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha (à direita). Olsen esteve na sala onde Garnier está preso para “inspeção às instalações carcerárias”.

A visita ocorreu entre 10h e 12h e também incluiu o vice-almirante Rogério Pinto Ferreira Rodrigues, oficial responsável pela custódia na Estação Rádio da Marinha em Brasília.

Marcos Olsen sucedeu a Almir Garnier no comando da Marinha. Ele foi arrolado como testemunha de defesa do almirante no processo do STF sobre a tentativa de golpe. Em depoimento à corte em maio de 2025, Olsen negou ter recebido de Garnier ordens para emprego de blindados a um possível golpe de Estado em 2022.

O almirante da reserva foi condenado a 24 anos de prisão.

