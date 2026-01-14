Dino mantém ação do CNMP contra promotor acusado de cobrar propina de R$ 3 milhões

Flávio Dino rejeitou nessa terça-feira, 13, um pedido do promotor de Justiça Maurício Verdejo Gonçalves Júnior (foto acima), do Ministério Público do Piauí, para suspender o andamento de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra ele.

O procedimento junto ao órgão trata da acusação de que Verdejo exigiu R$ 3 milhões em propina de um empresário para arquivar uma investigação criminal contra ele. O valor teria sido reduzido para R$ 2 milhões e pago em parcelas — monitoradas pela Polícia Federal por meio de uma ação controlada. O promotor também foi denunciado criminalmente pelo MP do Piauí neste caso.

Depois de o CNMP negar a suspensão do processo, a defesa de Verdejo pediu ao STF a paralisação do PAD até que fosse realizada uma perícia psiquiátrica oficial no promotor. Seu advogado alegou que ele foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar e apresentou relatórios médicos que apontam sintomas como instabilidade emocional acentuada, lapsos de memória, prejuízos cognitivos, fadiga incapacitante, episódios depressivos e ideias suicidas.

Deste modo, conforme a defesa, o promotor piauiense estaria incapacitado de participar dos atos processuais do PAD do CNMP.

Dino, no entanto, rejeitou o pedido e manteve a tramitação do procedimento do órgão. O caso está em segredo de Justiça no STF. O ministro apontou que o CNMP constatou que Maurício Verdejo compareceu pessoalmente para responder a um PAD na Corregedoria-Geral do MP-PI e participou normalmente dos atos de instrução do caso.

Para Flávio Dino, essa situação “afasta a alegação de impossibilidade de participação consciente em procedimento disciplinar”. Dino avaliou ser “razoável concluir que a insistência na perícia prévia assume nítido caráter de manobra processual, voltada a paralisar a marcha do PAD”.

O ministro do STF ainda afirmou em sua decisão que o modus operandi de Verdejo, apontado pelas investigações, “não se coaduna com a ideia de conduta praticada sob relevante abalo da capacidade de entendimento ou de autodeterminação”.

Dino citou ter havido “sucessivas tratativas financeiras, divisão do valor em parcelas, recebimento de numerário em sua residência, utilização de assessor para elaborar peças em favor do empresário investigado e bloqueio remoto do aparelho celular apreendido”. “Tudo isso revela atuação continuada, planejada e estrategicamente orientada à obtenção de vantagem ilícita”, anotou o ministro.