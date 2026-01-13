Suspeito de chefiar PCC no Paraguai será ouvido pelo STF em processo de extradição

O gabinete de Cármen Lúcia no STF marcou para 22 de janeiro o interrogatório do paraguaio Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, suspeito de ser o líder do PCC na fronteira entre Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A oitiva será às 14h, por meio de videoconferência com uma juíza auxiliar de Cármen.

Conhecido como “Norteño”, Amarilla, 40 anos, foi preso pela Polícia Militar do Paraná em novembro de 2024, em Cascavel (PR), usando documentos falsos.

Havia mandados de prisão da Justiça Federal contra ele por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma. Amarilla está detido na Penitenciária Federal de Brasília.

No pedido de extradição feito ao Brasil, em tramitação no STF, o Paraguai quer que ele seja enviado ao país para responder na Justiça por um sequestro ocorrido em 2013.