Veja 3 apps gratuitos de segurança que podem ajudar a proteger mulheres

Em um cenário onde a violência de gênero persiste, a tecnologia surge como uma importante aliada para a proteção de mulheres. No Brasil, onde dados da Rede de Observatórios da Segurança apontam que, a cada 17 horas, uma mulher é vítima de feminicídio, aplicativos gratuitos para celular oferecem recursos que podem fazer a diferença em situações de risco, permitindo uma comunicação rápida com pessoas de confiança ou o acionamento de ajuda.

Essas ferramentas usam as funcionalidades do próprio smartphone, como GPS e internet, para criar uma rede de proteção pessoal. Com alguns toques, é possível enviar alertas, compartilhar a localização exata ou gravar o que está acontecendo ao redor, de forma discreta e eficiente.

Principais funções dos apps de segurança

Embora existam diversas opções, a maioria dos aplicativos se concentra em funcionalidades essenciais. Um dos recursos mais comuns é o botão de pânico, que, ao ser acionado, envia imediatamente uma mensagem de emergência para contatos pré-cadastrados, incluindo um pedido de ajuda e a localização em tempo real.

Outra função útil é o compartilhamento de trajeto, permitindo que amigos ou familiares acompanhem seu deslocamento em um mapa ao vivo. Alguns apps notificam os contatos caso o percurso seja alterado ou se o usuário ficar parado por muito tempo. Há também ferramentas que permitem a gravação de áudio ou vídeo de forma discreta, com o arquivo sendo salvo na nuvem para garantir que a evidência seja preservada.

Aplicativos disponíveis no Brasil

Existem diversas opções gratuitas e eficazes disponíveis para download em celulares Android e iOS. Conheça algumas delas:

PenhaS

Desenvolvido pelo projeto AzMina, o aplicativo conecta mulheres a uma rede de apoio. Além de um botão de pânico que aciona contatos de confiança, oferece conteúdos sobre direitos e violência doméstica. Gratuito e disponível para Android.

Malalai

O app permite compartilhar a localização em tempo real com “guardiões” pré-cadastrados. Possui um botão de pânico que envia alertas com a localização e grava o som ambiente. Gratuito para Android e iOS.

SOS Mulher

Muitos estados e municípios oferecem aplicativos oficiais com este nome ou similar, funcionando como um botão do pânico diretamente conectado à Polícia Militar. Geralmente, seu uso é destinado a mulheres que já possuem medidas protetivas de urgência. Verifique a disponibilidade em sua região.

Dicas para um uso eficaz

Para que funcionem corretamente, é fundamental que esses aplicativos sejam configurados com antecedência. Cadastre seus contatos de emergência, conceda as permissões necessárias e familiarize-se com o modo de acionamento das funções. Teste os recursos para garantir que, em um momento de necessidade, o uso seja rápido e intuitivo. Lembre-se também de manter o celular sempre com bateria.

É importante ressaltar que essas ferramentas são complementares e não substituem os canais de denúncia e a segurança pública. Em qualquer situação de emergência, não hesite em acionar os canais oficiais: ligue 190 para a Polícia Militar ou 180 para a Central de Atendimento à Mulher.

