Relatório da OEA cita caso de livro censurado por Alexandre de Moraes

O relatório da Comissão Internacional de Direitos Humanos (CIDH) sobre liberdade de expressão no Brasil, divulgado na sexta-feira, 26, citou a censura de Alexandre de Moraes ao livro do escritor Ricardo Lísias, há um ano em vigor.

A CIDH é um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA).

O livro “Diário da cadeia”, no qual o autor Ricardo Lísias usa o pseudônimo “Eduardo Cunha”, foi censurado por Moraes em janeiro deste ano. O ministro acolheu os argumentos de Eduardo Cunha de que a obra induz o público ao erro ao criar a falsa impressão de que o ex-parlamentar seria o verdadeiro autor da obra.

O relator especial para liberdade de expressão da CIDH, Pedro Vaca Villareal, aponta no relatório que pediu informações ao gabinete de Alexandre de Moraes sobre a censura, mas nunca foi respondido.