Triscaidecafobia: como o medo do número 13 afeta o mercado de luxo

Em muitos dos edifícios de luxo mais modernos do país, uma curiosidade se destaca na hora de apertar o botão do elevador: o 13º andar simplesmente não existe. A numeração salta diretamente do 12 para o 14, uma decisão de projeto que revela o poder de uma antiga superstição no bilionário mercado imobiliário de alto padrão.

O fenômeno é explicado pela triscaidecafobia, o medo irracional do número 13. Para evitar que potenciais compradores desistam de um negócio por conta dessa crença, construtoras e incorporadoras preferem eliminar o "problema" da planta. A resistência não é apenas uma excentricidade, mas um fator que pode travar vendas e desvalorizar unidades.

Leia Mais

Essa aversão cultural está enraizada em diversas tradições ocidentais que associam o número ao azar. No mercado imobiliário, o receio dos compradores vai além da superstição pessoal. Muitos pensam na liquidez do investimento, temendo dificuldades para revender um apartamento localizado em um andar considerado "maldito" por parte do público.

No contexto brasileiro, fatores culturais específicos também podem influenciar a percepção do número, tornando a questão ainda mais complexa para o mercado imobiliário local.

Uma solução prática do mercado

Para contornar a questão, a solução mais comum adotada pelas empresas é a supressão do 13º andar nos painéis de elevadores e plantas de venda. Legalmente, o pavimento continua existindo na estrutura física do prédio, mas comercialmente ele é renomeado. Em alguns casos, ele se torna o andar 12A ou é identificado como um pavimento de áreas comuns, como academia ou salão de festas.

A prática não é exclusiva do Brasil. É especialmente comum nos Estados Unidos, onde se estima que muitos edifícios em Nova York não contam com o 13º andar. A adaptação mostra como o mercado de luxo é sensível a fatores culturais e psicológicos, ajustando seus projetos para maximizar a aceitação e o potencial de venda de cada unidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando um empreendimento opta por manter a numeração, os apartamentos do 13º andar podem ser comercializados com descontos, segundo relatos do setor imobiliário. Para compradores que não se importam com a superstição, essa pode ser uma oportunidade de adquirir um imóvel de alto padrão por um valor mais atrativo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.