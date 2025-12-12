PF entra em avião da Gol no Santos Dumont, no Rio, e prende passageiro
Agentes da PF entraram em aeronave da Gol após pouso de voo de Brasília para o Rio de Janeiro
compartilheSIGA
A Polícia Federal prendeu um homem na noite desta sexta-feira, 12, dentro de um avião da Gol que havia pousado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vindo de Brasília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O passageiro preso, identificado como Gustavo dos Santos Menezes, foi detido por dois agentes da PF armados dentro do avião, após o pouso no aeroporto no Rio.
Os policiais procuravam também um outro passageiro, que se imaginava estar no mesmo voo, mas esse segundo alvo não foi encontrado.