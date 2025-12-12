Denúncia contra advogados de divórcio milionário da Bahia é arquivada na OAB-BA

Uma briga entre advogados da Bahia ganhou mais um lance nesta sexta-feira, 12, mas está longe de acabar. A OAB do estado mandou arquivar uma denúncia dos defensores do empresário Lucas Queiroz Apud contra os advogados de sua ex-mulher, Fabiana Gordilho. O processo de divórcio do ex-casal, que inclui denúncias de suposta violência doméstica, envolve um patrimônio de, no mínimo, R$ 224 milhões, em valores de 2012.

Em setembro, a coluna contou sobre a disputa milionária e a crise gerada entre os advogados de grandes bancas baianas. Os alvos da defesa de Abud foram Eugênio Kruschewsky, Ana Patrícia Dantas Leão e Michelle Santos Alan, advogados de Fabiana. Eles foram acusados de fraude processual por um erro apresentado na data em que ela relata ter sofrido uma agressão do ex-marido, nos Estados Unidos.

O processo ético-disciplinar contra os advogados foi analisado por um conselheiro da OAB-BA, que pediu o arquivamento liminar e o pedido foi homologado pela vice-presidência da Ordem. A assessoria da OAB-BA informou que não comenta sobre processos disciplinares, pois correm em segredo de Justiça. Os advogados de Fabiana também não comentam o caso.

Já um dos advogados de Abud, Gabriel Turiano, afirmou à coluna que o pedido de arquivamento foi uma decisão monocrática e que espera reverter a decisão por meio dos recursos possíveis. Turiano disse que ingressou com mais uma representação contra Kruschewsky e Ana Patrícia Dantas Leão.

A separação de Abud e Fabiana ocorreu em 2019, a princípio de forma consensual, embora os advogados dela afirmem que ela assinou o divórcio sob coação. O empresário nega. As acusações de violência doméstica levaram a uma investigação criminal contra Abud, que processa a ex-mulher por calúnia.