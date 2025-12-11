Sua TV pode mais: 5 recursos 'escondidos' dos apps de streaming

Apertar o play em sua série preferida é apenas o começo do que os aplicativos de streaming podem oferecer. Plataformas como Netflix e HBO Max possuem funções que vão muito além da exibição de conteúdo, mas que muitas vezes passam despercebidas pelos usuários. Esses recursos podem melhorar a qualidade da imagem, organizar sua lista e até reforçar a segurança para as crianças.

Explorar essas ferramentas ocultas permite aproveitar ao máximo a assinatura mensal. Com alguns ajustes simples, é possível personalizar a experiência de assistir a filmes e séries, tornando-a mais prática e agradável. Confira abaixo cinco funcionalidades pouco conhecidas que podem transformar o seu jeito de usar os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil.

1. Ouça os detalhes com a audiodescrição

Disponível na maioria das plataformas, como a Netflix, a audiodescrição é uma faixa de áudio adicional que narra o que acontece na tela. Ela descreve expressões faciais, cenários e figurinos, sendo um recurso de acessibilidade essencial para pessoas com deficiência visual. A função também é útil para quem gosta de acompanhar a trama enquanto realiza outras tarefas pela casa.

2. Crie um ambiente seguro para as crianças na HBO Max

A HBO Max permite que os pais criem perfis infantis e definam um controle parental rigoroso. É possível limitar o conteúdo que pode ser acessado com base na classificação etária, como G, PG ou 14. Além disso, o sistema exige uma senha PIN para que a criança não consiga sair do seu perfil e acessar o catálogo adulto, garantindo uma navegação totalmente segura.

3. Organize a sua lista de 'Continuar Assistindo'

Aquela série que você começou e abandonou no primeiro episódio não precisa mais ocupar espaço na sua tela inicial. A Netflix oferece uma opção para limpar a seção "Continuar Assistindo". Para isso, basta selecionar o título indesejado e procurar pela opção "Remover da fileira". A mudança ajuda a manter a interface mais organizada apenas com o que realmente importa.

4. Use o 'raio-x' para saber tudo sobre a cena

O Amazon Prime Video conta com um recurso exclusivo chamado X-Ray. Ao pausar a reprodução, a função exibe na tela informações sobre os atores em cena, a música que está tocando e outras curiosidades da produção. É uma ferramenta prática para quem gosta de saber mais sobre o filme ou série sem precisar pesquisar no celular e correr o risco de encontrar spoilers.

5. Acesse categorias ocultas com códigos secretos

A Netflix cataloga seus títulos em milhares de subgêneros muito específicos, como "filmes de ação asiáticos" ou "terror com monstros". Para acessá-los, é possível usar códigos secretos no navegador do computador. Basta digitar na barra de endereço "netflix.com/browse/genre/" seguido pelo número do código correspondente à categoria desejada para ver uma lista de filmes e séries que não aparecem facilmente na navegação comum.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata