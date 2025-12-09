Com julgamento marcado, Moraes mantém prisão de delegado réu no caso Marielle
Rivaldo Barbosa está entre os réus que serão julgados pelo STF em fevereiro de 2026
Alexandre de Moraes manteve na sexta-feira, 5, a prisão do delegado Rivaldo Barbosa, réu no STF sob acusação de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, em 2018.
A decisão de Moraes foi tomada no mesmo dia em que Flávio Dino marcou o julgamento de Barbosa e outros denunciados por terem mandado matar a vereadora carioca, do PSOL. Dino incluiu o caso na pauta da Primeira Turma do Supremo nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026.
Em sua decisão, Moraes apontou que o pacote anticrime aprovado em 2019 prevê a reanálise de prisões preventivas a cada 90 dias, para serem mantidas ou revogadas por meio de decisões fundamentadas.
No caso de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Delegacia de Homicídios e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, esta foi a sétima decisão que o manteve preso.
Alexandre de Moraes afirmou que seguem inalteradas as razões pelas quais Barbosa foi detido preventivamente, em março de 2024. Para o ministro, o delegado “detém conhecimento sobre todos os elementos probatórios nucleares para a investigação, de modo que poderá, em liberdade, empreender esforços com o fim de afastá-los do alcance da Polícia Judiciária”.
“Na presente hipótese, a periculosidade do acusado está amplamente demonstrada nos autos, não havendo nenhuma mudança fático-jurídico que modifique o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu”, afirmou Moraes.
Também na sexta-feira, o ministro do STF manteve a prisão de outro réu no caso Marielle, Robson Calixto Fonseca, o “Peixe”, ex-PM e ex-assessor de Domingos Brazão, acusado de ter fornecido a arma usada nos assassinatos de Marielle e Anderson Gomes.