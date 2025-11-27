Toffoli muda de ideia sobre pedido de ex-cônsul da Grécia alvo da Lava Jato

Dias Toffoli mudou de ideia em uma decisão sua que havia barrado um pedido de Konstantinos Kotronakis, ex-cônsul honorário da Grécia no Brasil, alvo da Lava Jato.

Kotronakis e o filho dele, Georgios, haviam buscado junto a Toffoli a extensão da decisão do ministro que anulou os processos da operação contra o doleiro Alberto Youssef. A alegação era que a ação contra os Kotronakis na Justiça Federal incluiu diversas provas obtidas a partir de buscas contra Youssef, invalidadas pelo STF.

Konstantinos Kotronakis foi alvo da 43ª fase da Lava Jato, baseada na delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Costa relatou ajustes com o ex-cônsul honorário da Grécia por um suposto esquema de contratação de navios gregos em troca de informações privilegiadas e propina.

Em outubro, Toffoli, inicialmente, rejeitou o pedido, por considerar que se tratava de situações distintas.

Nessa quarta-feira, 26, no entanto, ele reavaliou sua posição parcialmente. O ministro decidiu conceder ao ex-cônsul grego e seu filho um habeas corpus de ofício para anular e excluir da ação todas as provas apreendidas com o doleiro. Também foram invalidados atos processuais baseados nesse material.