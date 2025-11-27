Assine
Toffoli muda de ideia sobre pedido de ex-cônsul da Grécia alvo da Lava Jato

Toffoli reavaliou pedido de Konstantinos Kotronakis, que tentava anular processo por meio de decisão que beneficiou Alberto Youssef

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
27/11/2025 06:10

Toffoli muda de ideia sobre pedido de ex-cônsul da Grécia alvo da Lava Jato
Toffoli muda de ideia sobre pedido de ex-cônsul da Grécia alvo da Lava Jato

Dias Toffoli mudou de ideia em uma decisão sua que havia barrado um pedido de Konstantinos Kotronakis, ex-cônsul honorário da Grécia no Brasil, alvo da Lava Jato.

Kotronakis e o filho dele, Georgios, haviam buscado junto a Toffoli a extensão da decisão do ministro que anulou os processos da operação contra o doleiro Alberto Youssef. A alegação era que a ação contra os Kotronakis na Justiça Federal incluiu diversas provas obtidas a partir de buscas contra Youssef, invalidadas pelo STF.

Konstantinos Kotronakis foi alvo da 43ª fase da Lava Jato, baseada na delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Costa relatou ajustes com o ex-cônsul honorário da Grécia por um suposto esquema de contratação de navios gregos em troca de informações privilegiadas e propina.

Em outubro, Toffoli, inicialmente, rejeitou o pedido, por considerar que se tratava de situações distintas.

Nessa quarta-feira, 26, no entanto, ele reavaliou sua posição parcialmente. O ministro decidiu conceder ao ex-cônsul grego e seu filho um habeas corpus de ofício para anular e excluir da ação todas as provas apreendidas com o doleiro. Também foram invalidados atos processuais baseados nesse material.

